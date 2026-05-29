Ямало-Ненецький автономний округ РФ лежить на півночі Росії в арктичній зоні Західносибірської рівнини.

Якщо дивитися, де знаходиться Ямал на карті, – це регіон Крайньої Півночі Росії, більш ніж за 2 тис. кілометрів від кордону з Україною.

Як знайти Ямал на карті

Ямал на карті розташований переважно за Полярним колом. Більше половини території округу перебуває в арктичній зоні, невелика частина заходить на східні схили Уральського хребта.

Зараз дивляться

На території округу розташований півострів Ямал, який омивається водами Карського моря. Сам регіон займає величезну площу, яка майже на третину перевищує територію Франції.

Ямало-Ненецький автономний округ (Ямал) є одним із ключових регіонів Росії для видобутку природного газу та нафти.

Він розташований у Західному Сибіру, на значній відстані від зони бойових дій.

Повітряні тривога на Ямалі 29 травня

Попри це, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ 29 травня вперше з початку повномасштабної війни запровадили режим ракетної небезпеки.

За даними російських ЗМІ, жителі регіону отримали екстрені повідомлення від МНС із рекомендаціями залишатися в приміщеннях, триматися подалі від вікон та зберігати спокій.

Аналогічні попередження також були оголошені у Свердловській, Челябінській, Курганській та Тюменській областях, Пермському краї, а також у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

На тлі оголошеної небезпеки тимчасово призупинили роботу аеропортів Єкатеринбурга, Челябінська та Пермі – вони припинили прийом і відправлення рейсів.

Крім того, в аеропорту Тюмені повідомляється про затримку щонайменше семи рейсів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.