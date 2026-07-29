Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти компаній і суден, які брали участь у незаконному перевезенні іранських енергоресурсів через Ормузьку протоку та були пов’язані зі схемою фінансування КВІР.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

США запровадили нові санкції, пов’язані з Іраном

До санкційного переліку внесли компанії з Ірану, Китаю та Маршаллових островів. Також під обмеження потрапили вісім суден, що ходять під прапорами Ірану та Панами.

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Міністерство фінансів США застосувало санкції щодо двох компаній – Persian Gulf Marine Insurance Company (PGMIC) та HormuzSafe Marine Services Authority.

За інформацією американської сторони, вони відіграють ключову роль у стягненні коштів із суден за право проходу Ормузькою протокою в інтересах Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Як зазначається, створена іранською владою схема змушує комерційні судна оформлювати обов’язкове морське страхування для проходження через Ормузьку протоку.

– Сполучені Штати не дозволять Ірану тримати світову торгівлю в заручниках або використовувати міжнародне судноплавство для фінансування тероризму, агресії та репресій Корпусу вартових Ісламської революції, – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

У Вашингтоні наполягають, що комерційне судноплавство через Ормузьку протоку має бути вільним, а Іран не має права стягувати мита чи інші платежі за безпечний прохід одним із найважливіших міжнародних водних шляхів світу.

Нагадаємо, 29 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану відповіддю на спробу Тегерана завдати ракетного удару по американських військах у Йорданії.

Того ж дня американські військові повідомили, що Іран намагався здійснити раптовий удар по військах США, які дислоковані на Близькому Сході.

Після цього Центральне командування Збройних сил США та Збройні сили Саудівської Аравії завдали “точних ударів в Іраку по терористах, пов’язаним з Іраном”.

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