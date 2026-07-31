У ніч проти 31 липня Волгоград РФ опинився під атакою. За попередніми даними, під удар могли потрапити нафтопереробний завод Лукойл-Волгограднефтепереработка та логістичний комплекс Wildberries.

Про це повідомляють губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров та Telegram-канали.

Атака на Волгоград 31 липня: що відомо

У ніч проти 31 липня жителі Волгограда та області повідомили про серію вибухів і пожеж.

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Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що займання виникли на одному з підприємств паливно-енергетичного комплексу на півдні міста, а також на складах у Дзержинському районі. Водночас він не уточнив, які саме об’єкти були атаковані.

Після аналізу фото та відео з місця подій OSINT-проєкт ASTRA дійшов висновку, що одним із уражених об’єктів, імовірно, став логістичний комплекс Wildberries, розташований на Бузулуцькому проїзді. За відкритими даними, площа центру перевищує 48 тис. кв. м.

Як повідомили читачі ASTRA, компанія Wildberries через застосунок WB Partners повідомила партнерів про тимчасове призупинення роботи складу у Волгограді.

У повідомленні зазначається, що через надзвичайну ситуацію, яка виникла, логістичний центр тимчасово не приймає товари. У компанії також заявили, що всіх працівників евакуювали відповідно до вимог безпеки.

За попередніми даними ASTRA та Exilenova+, ще однією ціллю атаки міг стати нафтопереробний завод Лукойл-Волгограднефтепереработка.

Про пожежу на території підприємства повідомляли місцеві жителі. НПЗ розташований на півдні Волгограда, де, за словами губернатора, виникла пожежа на підприємстві паливно-енергетичного комплексу.

За даними ЗМІ, Волгоградський НПЗ є одним із найбільших у Росії. Підприємство переробляє близько 13–15 млн тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо.

Станом на момент публікації російська влада не підтвердила, що під удар потрапили саме Волгоградський НПЗ або логістичний центр Wildberries.

Нагадаємо, що напередодні, у ніч проти 30 липня, у Росії повідомили про атаку безпілотників на два логістичні центри Wildberries — у Пензенській області та Сарапулі (Удмуртська Республіка).

Після ударів на складах виникли пожежі, а працівників евакуювали.

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