Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 31 липня: ЗСУ знищили 1 340 окупантів та понад 1,5 тис. БпЛА
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували 1 340 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 31 липня
- особового складу – близько 1 446 150 (+1 340) осіб;
- танків – 12 231 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 25 056 (+7) од;
- артилерійських систем – 47 045 (+42) од;
- РСЗВ – 1 976 (+0) од;
- засобів ППО – 1 525 (+3) од;
- літаків – 439 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 081 (+10) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 435 665 (+1 525) од;
- крилатих ракет – 5 005 (+55) од;
- кораблів/катерів – 34 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 128 034 (+413) од;
- спеціальної техніки – 4 483 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 619-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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