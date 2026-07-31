Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували 1 340 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 31 липня

особового складу – близько 1 446 150 (+1 340) осіб;

танків – 12 231 (+1) од;

бойових броньованих машин – 25 056 (+7) од;

артилерійських систем – 47 045 (+42) од;

РСЗВ – 1 976 (+0) од;

засобів ППО – 1 525 (+3) од;

літаків – 439 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 081 (+10) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 435 665 (+1 525) од;

крилатих ракет – 5 005 (+55) од;

кораблів/катерів – 34 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 128 034 (+413) од;

спеціальної техніки – 4 483 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 619-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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