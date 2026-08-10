Сили оборони України уразили нафтопереробний завод Танеко на території Росії, ремонтний підрозділ у Луганській області, склад матеріально-технічних засобів та польовий артилерійський склад у Донецькій області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження НПЗ Танеко, ремонтний підрозділ та склади РФ

За інформацією Генштабу, в ніч на 10 серпня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод Танеко, розташований у місті Нижньокамськ у Республіці Татарстан на території Російської Федерації.

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У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що на об’єкті зафіксували пожежу.

Також українські воїни завдали ударів по ремонтному підрозділу в Хрустальному Луганської області, складу матеріально-технічних засобів у Новоселідовці та польовому артилерійському складу в Бойовому Донецької області. Ступінь збитків уточнюється.

Крім цього, підтверджено пошкодження колони первинної переробки нафти АВТ-6 внаслідок ураження НПЗ Ільський 8 серпня в Краснодарському краї на території Росії.

У Генштабі також підтвердили ураження 3 серпня аеродрому Гвардійське у тимчасово окупованому Криму і додали, що знищено дев’ять горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним та пошкоджено два ангари для авіаційної техніки.

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