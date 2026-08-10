Уражено НПЗ Танеко в Нижньокамську, ремонтний підрозділ і склади окупантів РФ — Генштаб
- У ніч на 10 серпня Сили оборони завдали серію ударів по Росії та окупованих територіях України, зокрема спричинивши пожежу на нафтопереробному заводі Танеко, уразивши ворожі склади й ремонтний підрозділ.
- Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив суттєві пошкодження інфраструктури на раніше атакованих об'єктах — НПЗ Ільський у Краснодарському краї та аеродромі Гвардійське в Криму.
Сили оборони України уразили нафтопереробний завод Танеко на території Росії, ремонтний підрозділ у Луганській області, склад матеріально-технічних засобів та польовий артилерійський склад у Донецькій області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження НПЗ Танеко, ремонтний підрозділ та склади РФ
За інформацією Генштабу, в ніч на 10 серпня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод Танеко, розташований у місті Нижньокамськ у Республіці Татарстан на території Російської Федерації.
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що на об’єкті зафіксували пожежу.
Також українські воїни завдали ударів по ремонтному підрозділу в Хрустальному Луганської області, складу матеріально-технічних засобів у Новоселідовці та польовому артилерійському складу в Бойовому Донецької області. Ступінь збитків уточнюється.
Крім цього, підтверджено пошкодження колони первинної переробки нафти АВТ-6 внаслідок ураження НПЗ Ільський 8 серпня в Краснодарському краї на території Росії.
У Генштабі також підтвердили ураження 3 серпня аеродрому Гвардійське у тимчасово окупованому Криму і додали, що знищено дев’ять горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним та пошкоджено два ангари для авіаційної техніки.