Під час візиту до Києва представники уряду США заявили, що після виборів до Думи Росія може продемонструвати нову готовність до переговорів. Тому, за їхню думку, варто готуватися до нового етапу переговорного процесу.

Про це Суспільному повідомили джерела у Єлисейському палаці.

Росія може бути готова до переговорів після виборів до Думи

– Вони не уточнили параметрів цих переговорів, але з нашого боку, за погодженням з українцями, ми визначили наші вимоги щодо гарантій безпеки, територій, санкцій тощо. Ми домовилися, що залишатимемося на зв’язку протягом найближчих тижнів і що працюватимемо разом з українцями, щоб запропонувати умови переговорів, які дозволять досягти міцного, тривалого миру для України, – повідомило джерело.

За словами співрозмовника, в Єлисейському палаці дійшли висновку, що представники українського уряду залишилися задоволені візитом американської делегації до Києва.

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– Це був перший візит американських переговірників, і з огляду на це він був дуже важливим, – повідомив наш співрозмовник.

6 вересня до Києва прибули спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Напередодні вони відвідали Москву, де зустрічалися з Путіним.

У Києві американські представники провели три раунди переговорів із Зеленським та представниками ЄС.

Після зустрічі президент Зеленський заявив, що Україна готова повернутися до тристоронніх переговорів щодо завершення війни за участю США та Росії.

Він повідомив про домовленість провести наступну зустріч за участю представників України, США та Європи.

Зеленський також заявив, що війна, ймовірно, триватиме взимку, тому Україна розраховує отримати від США додатковий пакет підтримки.

Джерело : Суспільне

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