Найближчими місяцями Росія може посилити атаки на Україну, а також завдавати гібридних ударів по державах, які її підтримують.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 17 вересня під час виступу в Сеймі Польщі.

Туск про можливі удари Росії по країнах НАТО

За словами Туска, польські служби аналізують розвиток ситуації на найближчі кілька місяців — до початку весни. Прем’єр заявив, що цей період може принести серйозне загострення війни.

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— Пізня осінь і зима будуть найбільш критичним моментом у нинішній війні, — заявив Туск.

Він зазначив, що Росія вже масово застосовує проти України нові реактивні безпілотники. Вони рухаються значно швидше та можуть діяти на великій висоті, що ускладнює протидію таким цілям.

За оцінками розвідувальних служб, на які послався Туск, російські плани можуть передбачати гібридні удари дронами та ракетами по країнах, що підтримують Україну. Серед них прем’єр окремо назвав Польщу.

Туск наголосив, що такі атаки Росія може подавати як нібито випадкові.

— Існує реальний ризик, що на територію однієї або кількох країн НАТО на східному фланзі можуть залетіти дрони або інші ракети, навіть завдати руйнувань. А офіційний наратив буде таким, що це “випадковість” і що немає причин, щоб хтось думав про відповідь з боку НАТО, — сказав Туск.

За його словами, метою таких дій може бути послаблення єдності Північноатлантичного блоку та спроба переконати його членів у тому, що стаття 5 договору НАТО є радше теоретичним, ніж практичним механізмом.

Туск про російські атаки на Україну

Польський прем’єр також передбачає, що інтенсивні російські удари по Україні продовжаться. За його словами, атаки дедалі частіше відбуваються поблизу пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Туск заявив, що Росія намагається завдати максимальної шкоди українській економіці та логістиці. Він, зокрема, говорив про загрозу подальших ударів по великих містах, складах і залізничній інфраструктурі України.

Водночас Туск заявив, що, за інформацією польської сторони, Москва наразі не готова до серйозних переговорів про припинення вогню або мир без фактичної капітуляції України. Прем’єр послався на дані, які польський уряд отримує щодо позиції Росії під час контактів зі США.

Польща посилює захист кордону з Україною

На тлі цих загроз Польща зміцнює інфраструктуру на кордоні з Україною. Туск повідомив, що на шести пунктах пропуску вже встановили 23 із 28 запланованих захисних постів Hesco-Bastion. Йдеться про Дорогуськ, Зосин, Будомєж, Корчову, Медику та Кросценко.

На цих напрямках також посилюють протиповітряну оборону. Військові та інженерні підрозділи готують до швидкого відновлення дорожньої, залізничної та, за необхідності, енергетичної інфраструктури у разі її пошкодження.

Російські удари поблизу кордону Польщі: що відомо

Заяви Туска пролунали на тлі російських атак на західні регіони України поблизу польського кордону.

Ще 13 вересня польський уряд повідомляв про удар приблизно за 2 км від кордону — по автозаправній станції або території поруч із нею та по вантажному потягу. Тоді Туск заявив, що найближчі тижні й місяці можуть стати періодом посилення російських дій.

17 вересня Туск повідомив про ще одну атаку неподалік Ягодина, навпроти польського Дорогуська. За його словами, там стався потужний вибух, а Польща через загрозу підняла в повітря винищувачі.

Водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що влучань у прикордонну інфраструктуру, зокрема пункт пропуску, не зафіксували.

Джерело : Politico

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