Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по Омському нафтопереробному заводу, розташованому майже за 2,5 тис. км від державного кордону України.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

ЗСУ уразили Омський НПЗ: що відомо

У Генштабі повідомили, підприємство розташоване майже за 2 500 км від державного кордону України.

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За інформацією військових, це останній із 11 найбільших виробників бензину в Росії, який був уражений українськими силами.

У відомстві додали, що на території підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею.

За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 із проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік.

Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

Що відомо про Омський НПЗ

Омський НПЗ є найбільшим нафтопереробним підприємством Росії із проєктною потужністю понад 21 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів та нафтохімічної продукції, зокрема:

автомобільні бензини АІ-92, АІ-95 та G-Drive 100;

дизельне пальне класу Євро-5;

авіаційний гас;

мастила та іншу нафтохімічну продукцію.

У Генштабі наголосили, що підприємство залучене до забезпечення паливом російської окупаційної армії.

Раніше Сили безпілотних систем повідомили про серію ударів по військових об’єктах РФ та тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, було уражено два танкери тіньового флоту Росії в Азовському морі, нафтобазу в Керчі, два зенітні ракетні комплекси С-400 Тріумф — у Криму та Брянській області, а також радіолокаційну станцію Небо-У.

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