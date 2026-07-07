Уночі проти 6 липня 2026 року Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по Омському нафтопереробному заводу в Росії. Про успішне ураження підприємства повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Де знаходиться Омський НПЗ та що відомо про атаку ЗСУ, читайте в нашому матеріалі.

Що таке Омський НПЗ

Омський нафтопереробний завод є найбільшим НПЗ в Росії та одним із ключових активів компанії Газпром нафта.

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Підприємство має потужність понад 21 млн тонн нафти на рік та забезпечує випуск широкого спектра нафтопродуктів. Тут виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мастила, бітум, бензол, параксилол, ортоксилол та іншу нафтохімічну продукцію.

За даними Генштабу ЗСУ, завод також задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Після влучання на території підприємства виникла пожежа, а за попередніми даними, було уражено установку первинної переробки нафти.

Омський НПЗ: розташування

Підприємство розташоване в місті Омськ. Це адміністративний центр Омської області на південному заході Сибіру. Місто лежить на річці Іртиш, неподалік державного кордону з Казахстаном.

Сам Омський НПЗ розташований у північному промисловому вузлі Омська, де зосереджені великі промислові підприємства. Саме про цей промисловий район після атаки згадував губернатор Омської області.

Омський НПЗ на карті

Якщо подивитися, де знаходиться Омський НПЗ на карті, видно, що підприємство розташоване приблизно за 2,5 тис. км від українського кордону.

За даними Міноборони України, щоб поцілити в установку, що забезпечує роботу всього Омського НПЗ, українські дрони подолали шлях у понад 3 тис. км.

Це один із найвіддаленіших російських нафтопереробних заводів, які уражали українські сили від початку повномасштабної війни.

Також Омський НПЗ входить до переліку найбільших нафтопереробних підприємств РФ і є одним із ключових заводів на карті НПЗ Росії.

Що відомо про атаку на Омський НПЗ

За даними Генерального штабу ЗСУ, під час атаки 6 липня було уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11, яка здатна переробляти до 8,4 млн тонн сировини на рік.

Українські військові також зазначили, що Омський НПЗ став останнім із 11 найбільших виробників бензину в Росії, який зазнав ураження.

Після удару на території підприємства виникла пожежа. Російська влада згодом підтвердила факт атаки безпілотників, однак детальної інформації про масштаби пошкоджень не оприлюднила.

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