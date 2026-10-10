США передали Україні вимогу президента Дональда Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах. При цьому піднімалося питання можливого припинення обміну розвідданими.

Про це інформує низка західних ЗМІ, зокрема Deutsche Welle, Financial Times та Axios із посиланням на обізнані джерела та українських посадовців.

Удари по НПЗ та обмін розвідданими: що відомо про вимоги США

За даними FT, американські чиновники посилили тиск на Україну, щоб вона припинила атаки на російські нафтопереробні заводи. Так, 9 жовтня в Маямі переговорна команда України зустрічалася з представниками Трампа протягом майже восьми годин.

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Під час цих переговорів Стів Віткофф і Джаред Кушнер заявили, що США можуть припинити обмін розвідданими, якщо Київ не дослухається до попереджень щодо НПЗ.

– Це була наполегливе прохання з боку президента США, — повідомив виданню FT один із представників української сторони, що брав участь у переговорах.

Цю інформацію підтверджує кореспондент DW Міша Комадовський із посиланням на високопоставленого українського чиновника. За його словами, Вашингтон передав Києву “рішучу вимогу президента США” щодо НПЗ.

Комадовський також повідомив, що представники Трампа під час переговорів “порушили питання про можливе припинення обміну розвідданими з Україною”.

Водночас джерело видання Axios наполягає, що Віткофф і Кушнер не погрожували українській делегації припинити передачу розвідданих, а “нагадали, що США є надійним партнером, який надає боєприпаси та розвідувальні дані”. А тому, за їх словами, Україні не варто вдаватися до дій, що завдають шкоди американським споживачам.

Переговори в Маямі та дизельна угода з РФ

Видання Axios стверджує, що Дональд Трамп вирішив укласти дизельну угоду з РФ після того, як президент України не погодився припинити удари по НПЗ в односторонньому порядку.

За даними Axios, Володимир Зеленський сигналізував про готовність не атакувати НПЗ, якщо росіяни припинять удари по українській енергетиці. Водночас Трамп не вважав атаки на НПЗ рівноцінними російським ударам по енергосистемі України.

Президент США хотів, аби Україна в односторонньому порядку припинила ці удари, оскільки вони, на його думку, сприяли зростанню цін на пальне.

– Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати ударів по нафтопереробних заводах, він підриває довіру, яку йому вдалося завоювати у Трампа за останні шість місяців, – заявив співрозмовник Axios.

Удари України по російських НПЗ останніми місяцями були дуже ефективними та спричинили енергетичну кризу в РФ. Агресор, зокрема, був змушений запровадити заборону на експорт дизельного палива.

Під час переговорів у Маямі 9 жовтня Віткофф і Кушнер поставили українську делегацію перед фактом, що Трамп поговорить із Путіним і скасує санкції щодо експорту дизельного палива з РФ.

За словами джерел Axios, спецпредставники Трампа розглядали можливість візиту до Москви та Києва наступного тижня для обговорення мирних пропозицій. Однак наразі незрозуміло, як події п’ятниці вплинуть на їхні плани.

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