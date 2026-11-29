Танкер Kairos, який входить до російського тіньового флоту та перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії, сів на мілину біля узбережжя Болгарії внаслідок шторму.

Про це повідомляє Novinite із посиланням на Міністерство транспорту Болгарії.

Танкер тіньового флоту РФ сів на мілину біля Болгарії

До суботи, 28 листопада, судно перебувало на якорі в Бургаській затоці. Однак через несправність якір перестав утримувати танкер, внаслідок чого той почав дрейфувати під дією сильного вітру та шторму.

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Близько 20:00 Kairos сів на мілину на південний схід від міста Созополь, поблизу мису Колокіта, за 100–150 м від берега.

На борту судна перебувають двоє іноземців. За словами заступника губернатора Бургаської області Георгія Маджарова, загрози їхньому життю та здоров’ю немає. Водночас через складні погодні умови вранці 29 листопада евакуювати екіпаж не вдалося.

За інформацією власника, танкер не перевозить вантажу. Однак в одній із цистерн судна може залишатися пальне. Його точний обсяг наразі невідомий, оскільки фахівці ще не оглянули танкер.

Kairos перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії через причетність до російського тіньового флоту, який Москва використовує для обходу міжнародних обмежень на експорт нафти.

У територіальних водах Болгарії судно перебуває з грудня 2025 року, після того як зазнало українського удару в Чорному морі.

Атака сталася в турецьких водах, проте згодом танкер виявили поблизу болгарського міста Ахтопол. Імовірно, турецький буксир відтягнув судно до територіальних вод Болгарії та залишив його там.

Пізніше в межах рятувальної операції Kairos перемістили ближче до Бургаса. Тоді Міністерство транспорту Болгарії запевняло, що танкер не становить безпосередньої загрози для судноплавства.

У липні 2026 року екологічна організація Greenpeace – Болгарія заявила про виявлення на супутникових знімках десятків нафтових плям поблизу танкера.

Після повідомлень про можливе забруднення акваторії морська адміністрація Бургаса провела обстеження. Фахівці зафіксували локальну зміну кольору води поблизу судна, однак ознак витоку пального не виявили.

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