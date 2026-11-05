Два з трьох танкерів, завантажених російським дизельним паливом, які мали доставити його до США в межах “дизельної угоди” Дональда Трампа і Володимира Путіна, змінили маршрут і більше не прямують до американського узбережжя.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Два танкери з російським дизелем не пливуть до США

Російський танкер Talisman і судно Leruo, яке належить Гонконгу та ходить під прапором Сьєрра-Леоне, завантажені російським дизелем, більше не зазначають атлантичне узбережжя США як пункт призначення.

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У понеділок, 2 листопада, танкер Leruo, який перебуває під санкціями Великої Британії, Європейського Союзу та Канади, змінив сигнал і вказав Бразилію як новий напрямок руху.

Інше підсанкційне судно, Talisman, розвернулося в Атлантичному океані та увійшло до Середземного моря. Наразі воно перебуває біля узбережжя Алжиру.

Танкер передає сигнал “очікує на розпорядження”. Це означає, що для вантажу російського дизельного палива ще не підтверджено покупця або порт призначення.

Третій танкер із російським дизелем, грецький Agioi Fanendes, схоже, продовжує рух у напрямку США. Проте він теж передає сигнал “очікую вказівок”.

Його власник, компанія Eastern Mediterranean Maritime, повідомила, що “судно рухається в очікуванні вказівок, оскільки порт розвантаження ще не підтверджено”.

Танкер Beast, який перебуває під санкціями та належить Сейшельським островам, вирушив у напрямку США. Як пункт призначення судно вказує атлантичне узбережжя. Завантаження відбулося 27 жовтня в російському порту Приморськ.

Угода між президентом США Дональдом Трампом і главою РФ Володимиром Путіним щодо експорту російського дизельного палива до Сполучених Штатів викликала обурення серед членів Конгресу від Демократичної партії та частини республіканців.

Вони заявили про можливу незаконність домовленостей і зажадали їх скасування.

Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл надіслала листа операторам портів і терміналів свого штату. Нью-Джерсі є одним із пунктів доставки вантажів, які надходять до гавані Нью-Йорка.

У зверненні губернаторка попередила, що порти повинні відмовлятися приймати будь-які танкери з російським дизельним паливом. В іншому разі їм загрожуватимуть суворі санкції.

Нагадаємо, представники Демократичної партії США в Сенаті та Палаті представників звернулися до американських банків і портів із вимогою зберегти документи, пов’язані з угодою президента Дональда Трампа про імпорт російського дизельного палива до Сполучених Штатів. Ці матеріали необхідні для подальшого розслідування.

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