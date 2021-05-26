Байден пояснив, чому відмовився від нових санкцій проти Північного потоку-2

Президент США Джо Байден відмовився від нових санкцій проти будівництва Північного потоку-2.

Він пояснив це тим, що газопровід майже готовий, а США мають зберігати хороші відносини з Європою.

– Його (Північний потік-2 – Ред.) майже повністю закінчено. Вводити санкції зараз – це непродуктивно, – заявив Байден.

Таке рішення схвально оцінила канцлер Німеччини Ангела Меркель: вона заявила, що чекає на зустріч з Джо Байденом на саміті G-7 у Великобританії, де обговорить Північного потоку-2.

Проект Північний потік-2 (Nord Stream 2 AG) – це газопровід, який будується з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря з метою прямих поставок газу до Європи.

Чимало країн Євросоюзу підтримують будівництво газопроводу, оскільки це дозволить знизити ціну на користування газом. Україна, Польща та країни Балтії виступають проти.

Нагадаємо, 100% акцій Nord Stream 2 AG належать російському Газпрому.

Санкції проти Північного потоку-2

Днями Сполучені Штати офіційно скасували пакет санкцій проти оператора газопроводу Nord Stream AG 2.

Вони стосувалися керівника компанії Маттіаса Варніґа та всіх його підлеглих, переважна більшість з яких – громадяни Німеччини.

Держдеп пояснив, що відмова від санкцій “відповідає національним інтересам” США.

Водночас діють санкції проти деяких російських компаній і суден, пов’язаних із будівництвом газопроводу.