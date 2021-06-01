Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Росія має намір розмістити на кордоні з Європою 20 додаткових військових підрозділів. Таким чином Кремль планує легалізувати великий військовий контингент, який вже стягнули до кордону з Україною.

Про це Геращенко заявив на прес-конференції 1 червня.

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Він нагадав, що вчора міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про рішення розмістити 20 військових підрозділів у європейській частині РФ нібито для протидії НАТО.

– Фактично Росія зараз легалізує збільшення кількості військового контингенту – те, що вони зробили в березні-квітні, перебазувавши 70 або 80 тис. військовослужбовців з Далекого Сходу, з Сибіру в європейську частину. Вони зараз хочуть закріпити це, щоб ще більше ніж вдвічі збільшити кількість своїх збройних підрозділів на кордонах України, – зазначив заступник голови МВС.

Він додав, що Україна повинна якомога швидше прийняти закон про національний опір для посилення своєї обороноздатності.

– Для того, щоб ворог – Російська Федерація, не бажала нападати на нас, вона повинна розуміти, що втрати від такого нападу значно перевищать будь-які політичні, економічні бонуси, які вона хотіла б отримати, – зазначив Геращенко.

За його словами, таке законодавство дозволить громадянам, незалежно від того, чи є вони військовими чи ні, вправлятися зі зброєю, бути організованими у загони. Таким чином українці зможуть допомогти Збройним силам України захищатися від агресора. Як приклад він навів сили територіальної оборони Естонії, Швейцарії та Фінляндії.

Агресія Росії проти України

Наприкінці березня стало відомо про скупчення військ Росії біля українського кордону.

Вони робили це під виглядом проведення навчань. Однак в кінці квітня в Москві повідомили про відвід військ.

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