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Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

Байден заявив Путіну про неприпустимість атак на 16 важливих секторів

Байден і Путін

Президент США Джо Байден на зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним оголосив перелік секторів, здійснення кібератак на які є абсолютно неприпустимим.

До нього увійшли 16 ключових секторів, повідомляє кореспондент агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

Серед них:

  • торгові об’єкти;
  • хімічна промисловість;
  • система комунікацій;
  • життєво важливі виробництва;
  • дамби;
  • оборонна сфера;
  • система надання термінової медичної допомоги;
  • енергетичні об’єкти;
  • система охорони здоров’я;
  • сільське господарство;
  • фінансова сфера;
  • ядерні об’єкти;
  • інформаційні технології;
  • а також урядові установи;
  • транспортна система;
  • об’єкти водопостачання.

Російські кібератаки на США

У червні 2021 року була зафіксована обурлива кібератака на найбільшого в світі виробника м’яса JBS, у здійсненні якої підозрюють хакерів з РФ.

Злочинці використовували програми-вимагачі, за допомогою яких заблокували доступ у комп’ютерні системи компанії та вимагали викуп за його відновлення.

Генеральний директор JBS повідомив, що компанія виплатила злочинцям $11 млн.

Фото: Getty Images

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