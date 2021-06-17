Президент США Джо Байден на зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним оголосив перелік секторів, здійснення кібератак на які є абсолютно неприпустимим.

До нього увійшли 16 ключових секторів, повідомляє кореспондент агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

Серед них:

торгові об’єкти;

хімічна промисловість;

система комунікацій;

життєво важливі виробництва;

дамби;

оборонна сфера;

система надання термінової медичної допомоги;

енергетичні об’єкти;

система охорони здоров’я;

сільське господарство;

фінансова сфера;

ядерні об’єкти;

інформаційні технології;

а також урядові установи;

транспортна система;

об’єкти водопостачання.

Biden’s list to Putin of sectors off limits for cyber attacks:

1 chemicals

2 commercial facilities

3 communications

4 critical manufacturing

5 dams

6 defense

7 EMS

8 energy

9 financial

10 food/ag

11 govt facilities

12 health care

13 IT

14 nuclear

15 transportation

16 water. https://t.co/2useFN7CMv — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 17, 2021

Російські кібератаки на США

У червні 2021 року була зафіксована обурлива кібератака на найбільшого в світі виробника м’яса JBS, у здійсненні якої підозрюють хакерів з РФ.

Злочинці використовували програми-вимагачі, за допомогою яких заблокували доступ у комп’ютерні системи компанії та вимагали викуп за його відновлення.

Генеральний директор JBS повідомив, що компанія виплатила злочинцям $11 млн.