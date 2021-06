Президент США Джо Байден на зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним оголосив перелік секторів, здійснення кібератак на які є абсолютно неприпустимим.

До нього увійшли 16 ключових секторів, повідомляє кореспондент агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

Серед них:

Biden’s list to Putin of sectors off limits for cyber attacks:

1 chemicals

2 commercial facilities

3 communications

4 critical manufacturing

5 dams

6 defense

7 EMS

8 energy

9 financial

10 food/ag

11 govt facilities

12 health care

13 IT

14 nuclear

15 transportation

16 water. https://t.co/2useFN7CMv

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 17, 2021