Президент США Джо Байден на зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним оголосив перелік секторів, здійснення кібератак на які є абсолютно неприпустимим.
До нього увійшли 16 ключових секторів, повідомляє кореспондент агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
Серед них:
- торгові об’єкти;
- хімічна промисловість;
- система комунікацій;
- життєво важливі виробництва;
- дамби;
- оборонна сфера;
- система надання термінової медичної допомоги;
- енергетичні об’єкти;
- система охорони здоров’я;
- сільське господарство;
- фінансова сфера;
- ядерні об’єкти;
- інформаційні технології;
- а також урядові установи;
- транспортна система;
- об’єкти водопостачання.
Biden’s list to Putin of sectors off limits for cyber attacks:
1 chemicals
2 commercial facilities
3 communications
4 critical manufacturing
5 dams
6 defense
7 EMS
8 energy
9 financial
10 food/ag
11 govt facilities
12 health care
13 IT
14 nuclear
15 transportation
16 water. https://t.co/2useFN7CMv
— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 17, 2021
Російські кібератаки на США
У червні 2021 року була зафіксована обурлива кібератака на найбільшого в світі виробника м’яса JBS, у здійсненні якої підозрюють хакерів з РФ.
Злочинці використовували програми-вимагачі, за допомогою яких заблокували доступ у комп’ютерні системи компанії та вимагали викуп за його відновлення.
Генеральний директор JBS повідомив, що компанія виплатила злочинцям $11 млн.