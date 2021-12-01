Путін зажадав гарантій від НАТО, що Україна не вступить в Альянс

Москва хоче отримати гарантії від Заходу, що НАТО не просунеться у розширенні Альянсу на схід. Іншими словами, президент РФ Володимир Путін хоче “юридичних гарантій”, що Україна не увійде до Північноатлантичного альянсу.

Про це Путін заявив під час церемонії вручення довірчих грамот, а його заяву опублікувала прес-служба Кремля.

— Особливо відзначу: нам потрібні саме правові та юридичні гарантії, оскільки західні колеги не виконали взяті на себе відповідні усні зобов’язання. Зокрема, всім відомо про усні запевнення про те, що НАТО не буде розширюватися на схід, але все було зроблено рівно навпаки, – заявив він.

Він додав, що “російські заклопотаності в сфері безпеки були проігноровані, і зараз це продовжують робити”.

Путін також запропонував НАТО “розпочати предметні обговори” з цього приводу.

Він аргументував такі бажання Росії ризиком “розміщення систем зброї, що загрожують, у безпосередній близькості до території РФ”.

30 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Москву до зниження напруженості на українському кордоні. Він попередив РФ про те, що будь-які дії проти державної цілісності та суверенітету України матимуть серйозні наслідки.

Наприкінці листопада начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що біля кордонів України зосереджено понад 92 тис. військ РФ. Буданов зазначив, що Росія може здійснити атаку на нашу державу наприкінці січня – початку лютого 2022 року одразу з кількох напрямів.

Читайте Глави МЗС НАТО обговорили введення санкцій проти Росії у випадку агресії в Україні

На тлі безпекової ситуації на кордоні України з РФ американські сенатори запропонували збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн.

Зокрема, вони пропонують внести поправку до військового бюджету США на 2022 рік, якою передбачається збільшення військової допомоги Україні з $300 млн до $350 млн.