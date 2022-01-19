Росія готова розглянути зобов’язання США ніколи не голосувати за вступ до України чи інших країн. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

– Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. Це має бути виключено, це має бути замінено розумінням, що цього не станеться ніколи. Або як альтернатива, якщо США візьмуть на себе односторонні зобов’язання в юридичній формі, що вони ніколи не голосуватимуть за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію, — сказав Рябков.

За його словами, це був би значно простіший шлях для США, але для цього Білий дім нібито повинен мати політичну волю.

Заступник глави російського МЗС заявив, що нинішня геополітична криза виникла “через ущербні ідеї”. Тому РФ має намір закликати США, щоб вони дивилися, що для них пріоритетніше: європейська безпека або ті самі ідеї.

Рябков сказав, що Росія зробить усе можливе, щоб “дипломатичними шляхами припинити інтеграцію України в НАТО”, оскільки цей процес начебто торкається інтересів безпеки РФ.

Фото: МЗС РФ