Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Росія

Рябков запропонував США не голосувати за вступ України до НАТО

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Рябков запропонував США не голосувати за вступ України до НАТО

Росія готова розглянути зобов’язання США ніколи не голосувати за вступ до України чи інших країн. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

– Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. Це має бути виключено, це має бути замінено розумінням, що цього не станеться ніколи. Або як альтернатива, якщо США візьмуть на себе односторонні зобов’язання в юридичній формі, що вони ніколи не голосуватимуть за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію, — сказав Рябков.

За його словами, це був би значно простіший шлях для США, але для цього Білий дім нібито повинен мати політичну волю.

Читайте
Повний абсурд: президент Естонії про пропозицію РФ повернути НАТО до кордонів 1997 року

Заступник глави російського МЗС заявив, що нинішня геополітична криза виникла “через ущербні ідеї”. Тому РФ має намір закликати США, щоб вони дивилися, що для них пріоритетніше: європейська безпека або ті самі ідеї.

Рябков сказав, що Росія зробить усе можливе, щоб “дипломатичними шляхами припинити інтеграцію України в НАТО”, оскільки цей процес начебто торкається інтересів безпеки РФ.

Читайте
Принцип прийняття нових країн до НАТО не може бути переглянутий - посол США в РФ

Фото: МЗС РФ

Джерело: ТАСС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка