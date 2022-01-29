Росія заявила про відведення військ ЗВО до місць постійної дислокації

Війська та авіація Західного військового округу (ЗВО) РФ повертаються на місця базування, оскільки “планову перевірку бойової готовності” було завершено.

За даними прес-служби ЗВО, до пунктів постійної дислокації прибувають підрозділи бригад зв’язку, передові загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

– Усі завдання, що стоять перед військами (РФ – Ред.) у рамках перевірки боєздатності, виконані в повному обсязі. У нас продовжуються планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що про початок “перевірки боєздатності” Західний та Південний військові округи Росії оголосили 25 січня. Незважаючи на напружені відносини з блоком НАТО, офіційно влада РФ назвала таку перевірку “плановою”.

Протягом останніх днів у тренуваннях ЗВО було задіяно понад 1 тис. військових Першої танкової армії та близько 100 одиниць військової техніки. Окрім цього, в одній із російських областей військові РФ задіяли ракетні комплекси Іскандер.

Джерело: Інтерфакс