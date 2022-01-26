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Столтенберг закликав РФ вивести війська з України, Молдови та Грузії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу 26 січня заявив, що Альянс закликає Росію вивести свої війська з трьох країн – України, Молдови та Грузії.

Він також заявив, що Кремль має відмовитися від своєї ворожості щодо України.

– Росія має утримуватись від агресивних дій, від прояву ворожості. Росія також має відкликати свої війська з України, Грузії та Молдови, де вони розміщуються без згоди цих країн, – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, у НАТО передали Російській Федерації свої пропозиції щодо безпеки, у відповідь на ті, що були віддані Кремлем.

Фото: Depositphotos

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