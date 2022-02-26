Одне з найвідоміших у світі хакерських угруповань Anonymous у відповідь на вторгнення російських військ на територію України офіційно оголосило війну уряду Росії і особисто президенту Путіну в повідомленні, розміщеному з Twitter в ніч на п’ятницю, 25 лютого, яке супроводжувалося хештегом #Ukraine.

– Наразу Anonymous бере участь в операціях проти РФ. Наші операції спрямовані проти російського уряду. Неминуче, що приватний сектор, швидше за все, теж буде порушено, – йдеться в повідомленні.

Хакери заявили, що розуміють: російському народу важко виступати проти свого диктатора через можливі репресіі. Але все ж прийшла пора об’єднатися і сказати Ні війні Путіна.

Угруповання Anonymous вже продемонструвало всю серйозність і неголослівність своїх намірів, зламавши сайт Міноборони РФ і сайт Кремля, а також сайт російського пропагандистського ресурсу RT.

Сьогодні, 26 лютого, Anonymous знову вийшов на зв’язок в Twitter з ще більш різкими на адресу Путіна висловлюваннями. Судячи з усього хакери мають намір йти далі у своїй непримиренній боротьбі з кривавим диктором.

Повний текст звернення Anonymous до Володимира Путіна:

Вітаємо вас пан Путін. Ми дуже чекали, коли ви дасте відповідь на наше останнє запитання. Але ви тягнете гуму, а ми втрачаємо терпіння. Схоже, ви прийняли рішення ігнорувати нас. Тому ми вирішили провести операцію спеціально для вас. Свого роду подарунок.

Ви, напевно, пам’ятаєте, як в 2018 році наше угруповання зламало сайт Роскомнадгляду? Ви пам’ятаєте, як програли Афганістану? А тепер угруповання Anonymous злила дані сайту Мінборони Росії. Ця база містила адреси електронної пошти та паролі. І тепер все це у відкритому доступі в Twitter.

Ваша недавня спроба загрожувати Фінляндії та Швеції провалилася. Ви погрожуєте цим країнам, якщо вони приєднаються до НАТО.

Сьогодні ми покладемо сайти Федеральної антимонопольної служби, Кремля, Russian Today і багато інших сайтів, які пов’язані з російським урядом.

Це простий збіг, Володимир Путін? Anonymous так не вважає і планує розкрити те, що роками було приховано.

Сила Anonymous обрушиться на вас і ваших корумпованих посіпак. Це лише питання часу, коли ми виявимо бруд, який намагаєтеся приховати від суспільства, якому брешете. Але жоден скелет не залишиться недоторканим.

Зараз ми вимагаємо від вас відновити права українського народу і піти у відставку зі своєї посади.

Ви не змогли захистити найбільш вразливі верстви населення. Ви не виконали свій моральний і громадянський обов’язок в якості держслужбовця. Через свою брехню ви підвели тих, ким мали намір керувати.

Це заклик до всіх Анонімусів. Пора затулити рота Путіну його ж брудними грошима. Шукайте і копайте, щоб не залишити каменя на камені.

Володимир Путін, ми дали вам достатньо часу, щоб прислухатися до наших претензій і надали безліч варіантів. Але ви вирішили розв’язати набагато більшу війну.

Ми ніколи не пробачимо брехні, і ніколи не забудемо життів, які були втрачені при вашому режимі. Вже занадто пізно!

Джерело: Anonymous