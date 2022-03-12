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Факти / Світ / Росія

PayPal заблокує електронні гаманці росіян 18 березня

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
PayPal заблокує електронні гаманці росіян 18 березня

Міжнародна платіжна система PayPal заблокує електронні гаманці жителів Росії у п’ятницю, 18 березня. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

– У зв’язку з недавніми подіями ми ухвалили рішення призупинити наші послуги з відправлення та отримання платежів у Росії. Наразі ми зберігаємо функцію виведення коштів. Щоб звести до мінімуму можливі подальші збої обслуговування, ми переконливо просимо вас вивести залишок коштів з вашого рахунку до 18 березня 2022 року, – йдеться у заяві.

Компанія PayPal ще тиждень тому повідомила, що зупиняє надання послуг на території Росії через її вторгнення в Україну.

А 27 лютого віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до керівництва PayPal із проханням заблокувати її сервіси у Росії.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав блокування електронних гаманців росіян однією із перемог України на дипломатичному фронті. Завдяки цьому економічна ізоляція РФ дедалі поглиблюється.

Варто зазначити, що PayPal – це найбільша дебетова електронна платіжна система. Дозволяє клієнтам оплачувати рахунки та покупки, відправляти та приймати грошові перекази. Є підрозділом компанії eBay.

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Фото: Depositphotos

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