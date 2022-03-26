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Факти / Світ / Росія

Через провал у війні проти України: у РФ звільнили командувача 1 танкової армії

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Через провал у війні проти України: у РФ звільнили командувача 1 танкової армії

У Росії зняли з посади командувача 1 танковою армією Західного військового округу, генерал-лейтенанта Сергія Киселя.

Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк. Причиною звільнення Киселя стала “нездатність досягти поставлених цілей” у війні проти України.

– У зв’язку з провалом “операції” та нездатністю досягти поставлених цілей, залучення до бойових дій в Україні військовослужбовців строкової служби, а також наявність величезних втрат серед особового складу було знято з посади командувача 1 танкової армії (в/ч 11161, Баківка) Західного військового округу генерала -лейтенанта Киселя Сергія Олександровича, – повідомив Цимбалюк.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 31-у добу. Російські війська обстрілюють українські міста, житлові будинки, лікарні, школи.

Українські військові вже ліквідували кілька командувачів російської загарбницької армії. Нещодавно українські військові ліквідували Андрія Палія – заступника командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу, і Сергія Волинця – командира авіаційної ланки військово-повітряних сил Росії.

Також ворожа армія від початку широкомасштабного вторгнення в Україну втратила понад 16 тис. осіб особового складу.

Фото: Міноборони РФ

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