Декларації та торгові угоди: хакери Anonymous виклали дані Центрального банку Росії

Група хакерів Anonymous виклала у відкритий доступ інформацію Центрального банку Російської Федерації. Йдеться про обсяг даних розміром у 28 Гб, де зафіксовані різні транзакції, декларації та торгові угоди.

Серед файлів, які опинилися у відкритому доступі, є конфіденційні відео та програми, якими користується президент країни-агресора Росії Володимир Путін.

Група хакерів у соціальній мережі Twitter надала два посилання на вищезазначену інформацію Центрального банку Росії.

“We distributed these documents to various points of the internet. If the links are censored, we will share them on different links.”

