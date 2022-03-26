Декларації та торгові угоди: хакери Anonymous виклали дані Центрального банку Росії

Група хакерів Anonymous виклала у відкритий доступ інформацію Центрального банку Російської Федерації. Йдеться про обсяг даних розміром у 28 Гб, де зафіксовані різні транзакції, декларації та торгові угоди.

Серед файлів, які опинилися у відкритому доступі, є конфіденційні відео та програми, якими користується президент країни-агресора Росії Володимир Путін.

– Дані ЦБ РФ (28 ГБ) були опубліковані хакерами Anonymous. Ми розіслали ці документи по різних точках інтернету. Якщо документи будуть цензурованими, ми будемо ділитися ними за іншими посиланнями, – повідомили в Anonymous.

Група хакерів у соціальній мережі Twitter надала два посилання на вищезазначену інформацію Центрального банку Росії.

❗️ “We distributed these documents to various points of the internet. If the links are censored, we will share them on different links.” 1)https://t.co/lJ5TVUTneG 2)https://t.co/q87rA0MVYY#Anonymous pic.twitter.com/9wwmN7n26l — The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 25, 2022

– Зараз ми публікуємо тисячі документів Центробанку РФ, різноманітні транзакції, укази, доповіді. Люди дізнаються, яка насправді економіка РФ. Декларації, кореспонденція, торгові угоди, підписані з іншими країнами, секрети твоїх олігархів. Твої конфіденційні відео та додатки, які ти використовуєш. Ми – у твоєму палаці, ми – там, де ти їси, ми – за твоїм столом, ми – там, де ти спиш, – звернулися хакери.

Хакери записали відеозвернення до очільника Кремля Володимира Путіна, зазначивши у підписі: народ не повинен боятися свого правителя, правитель повинен боятися свого народу. Варто зазначити, що це один із наймасштабніших витоків даних банку за всю історію.