Anonymous створюють програму, яка випадково генерує номери мобільних телефонів громадян Росії. Після цього можна телефонувати їм та розповідати правду про агресивні дії російських військових.

Докладніше вивчити інформацію можна на сайті 1920.in.

Завдяки цій програмі можна боротися із кремлівською пропагандою та показувати громадянам Росії, що насправді відбувається в Україні.

Якщо людина телефонує з власного номера, його буде закодовано.

Нині ж путінська влада за допомогою провладних ЗМІ та блокування альтернативних каналів обдурює своїх громадян та намагається переконати їх у тому, що у діях армії нібито немає шкоди.

Anonymous create a program that randomly generates cell phone numbers of russian citizens and asks people to call and tell them the truth about the aggression. https://t.co/3w7ZRfvMRU

If you do not want to use your REAL number – become #Anonymoushttps://t.co/ILLhQf4yUP pic.twitter.com/me9InPi8L6

— ❤️????????‍☠️PuckArks ????‍☠️????❤️ (@PucksReturn) March 5, 2022