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Факти / Україна / Суспільство

Розкажи росіянину правду про війну в Україні – Anonymous створюють програму

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Розкажи росіянину правду про війну в Україні – Anonymous створюють програму

Anonymous створюють програму, яка випадково генерує номери мобільних телефонів громадян Росії. Після цього можна телефонувати їм та розповідати правду про агресивні дії російських військових.

Докладніше вивчити інформацію можна на сайті 1920.in.

Завдяки цій програмі можна боротися із кремлівською пропагандою та показувати громадянам Росії, що насправді відбувається в Україні.

Якщо людина телефонує з власного номера, його буде закодовано.

Нині ж путінська влада за допомогою провладних ЗМІ та блокування альтернативних каналів обдурює своїх громадян та намагається переконати їх у тому, що у діях армії нібито немає шкоди.

З 24 лютого в Україні триває війна. Росія напала на країну з різних напрямків, першого ж дня з повітря вона обстріляла низку мирних міст, зокрема Київ, Харків, Дніпро, Одесу.

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Вони ведуть вогонь не лише по військовим об’єктах, але й по мирним громадянам. Через це помирають звичайні українці, потерпають житлові райони міст.

Фото: Depositphotos

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