За рік до вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова за ним стежили співробітники ФСБ, які, ймовірно, були причетні до інших замахів на життя опозиціонерів, зокрема Олексія Навального, Володимира Кара-Мурзи та Дмитра Бикова.

Це вдалося з’ясувати журналістам The Insider, Bellingcat та ВВС. Як з’ясували розслідувачі, стежили за Нємцовим відтоді, як він почав активно лобіювати розширення санкцій щодо оточення Володимира Путіна.

А припинилося стеження 21 лютого, за кілька днів до того, як політика вбили біля стін Кремля. Примітним є те, що в останню поїздку співробітники ФСБ за ним уже не поїхали.

Дані з баз бронювання квитків вказують на те, що за Борисом Нємцовим стежили щонайменше три співробітники ФСБ – Валерій Сухарєв, Дмитро Сухінін та Олексій Кривощеков. Імена Сухарєва та Кривощекова вже фігурвали у попередніх розслідуваннях Bellingcat про отруєння опозиціонера Олексія Навального та соратника Нємцова Володимира Кара-Мурзи, а також поета та журналіста Дмитра Бикова.

Журналісти встановили, що людина з паспортом на ім’я Валерія Сухарєва стежила за Борисом Нємцовим щонайменше у 13 поїздках Росією. Щонайменше один раз до Сухарєва приєднався інший ймовірний оперативник ФСБ – Олексій Кривощеков. Востаннє Сухарєв стежив за Нємцовим 17 лютого 2015 року – за 10 днів до вбивства опозиціонера поблизу Кремля.

Розслідувачі вважають, що Сухарєв може працювати в так званій 2 службі ФСБ щодо запобігання внутрішньополітичним загрозам.

Інші співробітники, за даними Bellingcat, пов’язані з Інститутом криміналістики ФСБ, у складі якого, як стверджували колишні радянські розвідники-перебіжники, є секретна лабораторія отрут.

У випадку з отруєнням Навального Новачком, Сухарєв не стежив фізично за опозиціонером. Але він був на зв’язку з оперативниками на місці, а також з високопоставленим співробітником ФСБ. Усього розслідувачам відомо про обмін між Сухарєвим та членами групи майже 150 дзвінками та повідомленнями.

У Кремлі ж традиційно відхрестилися від будь-якої причетності до цієї справи.

Російського опозиціонера Бориса Нємцова вбили 27 лютого 2015 року на Великому Москворіцькому мосту біля Кремля.

Ще одного російського опозиціонера Олексія Навального отруїли Новачком 20 серпня 2020 року. Після замаху він вижив. Згідно з розслідуванням Bellingcat, до його отруєння причетні співробітники ФСБ Росії.