РФ спрямовує свої війська з Грузії в Україну – Міноборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що деякі російські війська, дислоковані на даний момент в Грузії, будуть спрямовані для посилення військ РФ в Україну.

Цю інформацію міністерство оброни Великої Британії опублікувало у своєму Twitter.

Це вкотре підтверджує, що Москва змінює тактику після місяця суцільних невдач у війні проти України.

