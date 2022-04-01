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Факти / Світ / Росія

РФ спрямовує свої війська з Грузії в Україну – Міноборони Великої Британії

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
РФ спрямовує свої війська з Грузії в Україну – Міноборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що деякі російські війська, дислоковані на даний момент в Грузії, будуть спрямовані для посилення військ РФ в Україну.

Цю інформацію міністерство оброни Великої Британії опублікувало у своєму Twitter.

Це вкотре підтверджує, що Москва змінює тактику після місяця суцільних невдач у війні проти України.

– Цей крок свідчить про несподівані втрати, яких зазнала російська армія під час вторгнення, – заявили в Міністерстві.

У міністерстві також додали, що деякі з передислокованих військ будуть реорганізовані в три батальйони тактичних груп для ведення бойових дій в Україні.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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