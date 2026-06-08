Україна наблизилася до створення власної балістичної ракети та продовжує активно збільшувати виробництво далекобійного озброєння.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Україна наблизилася до створення балістики

За його словами, за час повномасштабної війни український оборонно-промисловий комплекс суттєво посилив свої можливості.

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Якщо на початку російського вторгнення головний акцент робився на виробництві безпілотників, то нині Україна активно розвиває також ракетні технології.

– Ми досі не маємо балістики, але зараз рухаємося цим шляхом. Ми дуже близькі, – сказав президент.

Зеленський повідомив, що наразі в Україні працює понад 400 компаній, які займаються виробництвом дронів, ракет та інших засобів ураження.

Крім того, частину виробничих потужностей було розгорнуто за межами країни.

Президент наголосив, що розвиток оборонної промисловості став відповіддю на виклики війни та необхідність спиратися передусім на власні можливості.

При цьому, за його словами, найбільшою проблемою залишається захист від російських балістичних ракет.

Саме тому Україна продовжує потребувати додаткових систем Patriot і ракет до них.

Глава держави зазначив, що українські оборонні розробки викликають інтерес у міжнародних партнерів.

Досвід, отриманий Силами оборони України під час бойових дій, сьогодні ретельно вивчають у багатьох країнах світу.

Нагадаємо, Україна звернулася до Німеччини з проханням передати цього року десятки додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot із наявних запасів.

Київ прагне посилити можливості протиповітряної оборони на тлі зростання інтенсивності російських ударів.

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