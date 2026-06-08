Уряд посилить покарання для водіїв, які систематично порушують ПДР
- Кабінет міністрів готує комплекс рішень для зниження кількості ДТП, серед яких посилення санкцій за систематичне перевищення швидкості та вдосконалення системи фіксації порушень.
- Також уряд планує законодавчо врегулювати використання електросамокатів та іншого легкого персонального електротранспорту.
Уряд України готує комплекс рішень, спрямованих на зниження кількості дорожньо-транспортних пригод та посилення дисципліни серед учасників руху.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після розмови з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко про ситуацію з безпекою дорожнього руху.
Які зміни готуються для зменшення кількості ДТП
За словами Свириденко, плануються такі зміни для зменшення кількості ДТП:
- посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема, за перевищення швидкості;
- жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;
- удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;
- законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.
Як стверджує прем’єр-міністерка, фінальні рішення мають враховувати пропозиції українського суспільства.
Юлія Свириденко висловила співчування кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. На її думку, уряд має зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися.
5 червня внаслідок ДТП у Києві загинуло четверо людей, серед яких – 12-річний хлопчик та двоє поліцейських, а також постраждали троє осіб. У той день водій Mercedes-Benz перевищив швидкість та в’їхав у підземний перехід, в якому були люди.
8 червня підозрюваному в смертельній ДТП водію обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 серпня 2026 року без права внесення застави.