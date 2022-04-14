Флагман Чорноморського флоту РФ, крейсер Москва перекинувся та почав тонути.

Це сталося після того, як напередодні по ньому поцілили двома ракетами Р-360 Нептун берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ Нептун.

Про те, що крейсер, ймовірно, скоро піде на дно, повідомив офіцер оперативного командування Південь ЗСУ Владислав Назаров.

Він підтвердив, що крейсер був уражений протикорабельними ракетами комплексу Нептун та “зазнав суттєвих пошкоджень”.

— Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перевернули крейсер, і він почав тонути, – сказав військовий.

Про те, що українські військові випустили по крейсеру Москва дві ракети Нептун, спершу підтвердив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

У ніч проти 14 квітня військове відомство РФ підтвердило, що корабель “зазнав серйозних пошкоджень”. Але там нічого не сказали про те, хто вдарив по Москві, зазначивши, що “причини пожежі встановлюються”.

У Міноборони країни-агресора кажуть, що “Москва зберігає плавучість”, а основне ракетне озброєння не пошкоджене.

Джерело: Оперативне командування Південь