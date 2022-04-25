У ФСБ заявили про замах на пропагандиста Соловйова “за завданням СБУ”

Кремль вигадав байку про замах на пропагандиста Володимира Соловйова. ЗМІ країни-агресора повідомляють, що ФСБ РФ нібито затримала громадян Росії – членів неонацистської терористичної організації National Socialism/White Power, які планували “за завданням СБУ” вбивство псевдожурналіста.

У повідомленнях російських ЗМІ стверджується, що члени вигаданої російськими спецслужбами організації дають свідчення про підготовку вбивства Соловйова.

Стверджується також, що під час обшуків у них вилучили саморобну вибухівку, коктейлі Молотова, пістолети, гранату РГД-5, патрони, а також “наркотичні засоби, підроблені українські паспорти з фотографіями членів групи, націоналістичну літературу та атрибутику”.

На початку березня відеохостинг YouTube заблокував канал журналіста та пропагандиста Володимира Соловйова в Європі.

Причина – накладення персональних санкцій Євросоюзом на топ-пропагандистів російського телебачення

Соловйов відомий численними фейками, спотворенням фактів та тотальним порушенням професійної етики.