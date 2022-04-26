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Факти / Світ / Росія

Голова ООН запропонував створити групу з гуманітарних питань – туди увійде також Україна та РФ

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Голова ООН запропонував створити групу з гуманітарних питань – туди увійде також Україна та РФ

Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерріш запропонував створити контактну групу з гуманітарних питань, яка об’єднує Росію, Україну та ООН.

Про це він повідомив під час візиту до Росії.

– Голова ООН, який перебуває з візитом у Москві, запропонував створити контактну групу з гуманітарних питань, яка об’єднує Росію, Україну та ООН, щоб відкрити безпечні та ефективні гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів та доставки допомоги, – заявили в прес-службі ООН.

Про свою ініціативу Гутерріш заявив кремлівському лідеру Володимиру Путіну.

– Нам терміново потрібні гуманітарні коридори – безпечні та ефективні, які б поважалися всіма. З цією метою я запропонував створити Гуманітарну контактну групу, яка б об’єднала Російську Федерацію, Україну та Організацію Об’єднаних Націй, – заявив очільник ООН.

Також він запропонував скоординувати роботу ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та сил України та РФ заради евакуації цивільних людей з Маріуполя.

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Він зауважив, що йдеться про людей, які перебувають як у місті, так і в Азовсталі. За його переконанням, містяни мають право виїхати туди, куди вони захочуть.

Візит Антоніу Гутерріша до РФ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув у вівторок до Москви. Це його перший візит після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Він спочатку зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, а згодом і президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Цікаво, що його перший візит відбувся саме до Москви. Хоча було б логічніше спочатку приїхати до Києва і подивитися, що насправді відбувається, й якої саме допомоги потребує Україна.

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Джерело: ООН

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