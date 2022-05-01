Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 67 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>404 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Світ / Росія

Неподалік кордону з Сумщиною: в Росії несподівано обвалився залізничний міст

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Неподалік кордону з Сумщиною: в Росії несподівано обвалився залізничний міст

В Росії на ділянці залізниці Суджа-Сосновий Бір у Курській області 1 травня несподівано обвалився залізничний міст. Це приблизно 160 км від кордону з Україною.

“Сумною звісткою” у своєму Telegram-каналі поділився губернатор регіону Роман Старовойт.

Він підтвердив, що зруйнована залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів.

Внаслідок чого стався обвал залізничного мосту у Курській області, “невідомо”. Водночас про обстріли нібито з боку українських позицій росіяни не заявляли.

На місці зараз працюють спеціальні служби, які мають з’ясувати, що ж сталося із спорудою.

Related video

Суджанський район, де сталася НП, знаходиться на південному заході Курської області і межує на півдні з Сумською областю України.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка