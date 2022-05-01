В Росії на ділянці залізниці Суджа-Сосновий Бір у Курській області 1 травня несподівано обвалився залізничний міст. Це приблизно 160 км від кордону з Україною.

“Сумною звісткою” у своєму Telegram-каналі поділився губернатор регіону Роман Старовойт.

Він підтвердив, що зруйнована залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів.

Внаслідок чого стався обвал залізничного мосту у Курській області, “невідомо”. Водночас про обстріли нібито з боку українських позицій росіяни не заявляли.

На місці зараз працюють спеціальні служби, які мають з’ясувати, що ж сталося із спорудою.

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Суджанський район, де сталася НП, знаходиться на південному заході Курської області і межує на півдні з Сумською областю України.