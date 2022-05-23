Guardian: в РФ прибули сирійські експерти з бочкових бомб, які можуть використати в Україні

Травень, 22 в 23:07

Для “зміцнення” свого військового потенціалу Кремль залучив до співпраці декілька десятків експертів з Сирії. Їх запросили для виготовлення небезпечних бочкових бомб.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє газета Guardian. Йдеться про понад 50 сирійських спеціалістів: вони нібито мають навчати росіян “застосовувати” бомби у війні на території України.

– Ми знаємо, що потенціал використання бочкових бомб є, але якщо російські військові його використовуватимуть в Україні, то програють; ми знатимемо, хто це зробив, і, швидше за все, вони все одно будуть убиті, – сказали неназвані європейські чиновники.

Джерела видання додають, що у такий спосіб сирійський уряд хоче “віддячити” Путіну за те, що Росія відіграла значну роль у зміцненні режиму Асада в країні.

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За непідтвердженою інформацією, у самій Сирії діє щонайменше чотири вербувальні центри для російського контингенту – у Дамаску, Латакії, Хамі та Хомсі.

Перед початком співпраці з рашистами сирійським новобранцям пропонують підписуввати контракт з відомою ПВК Вагнер.

Що відомо про бочкові бомби

Бочкові бомби – вибухівка грубого типу, яку складають в бочку і скидають з військового вертольота. Метод прицілювання “унікальний” для ХХІ століття, бо його немає – військовим потрібно працювати “на око”.

Саме бочкові бомби використовувалися протягом усієї сирійської війни.

Експерти зазначають, що рівень точності бочкових бомб – нижче середнього. До використання такого виду вибухівки вдаються тоді, коли відчутна нестача більш ефективних видів озброєнь.