Липень, 07 в 20:25

Російська армія утримує в акваторії Чорного та Азовського морів до 40 одиниць ракет морського базування типу Калібр. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

У бойовій готовності до застосування перебуває до шести носіїв високоточної зброї, яка може вдарити ракетами по інфраструктурі України.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія здійснює примусову мобілізацію особового складу на тимчасово окупованій території Луганської області. Мобілізовані мають слабку підготовку та незадовільне комплектування засобами захисту.

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За актуальною інформацією, поточний некомплект підрозділів другого армійського корпусу восьмої загальновійськової армії Збройних сил Росії становить близько 8 тис. осіб.

Ворог продовжує зазнавати значних втрат особового складу, озброєння та військової техніки на території України. Зокрема, командування Центрального військового округу російської армії змушено виводить підрозділи зі складу 35 окремої мотострілецької бригади. Натомість ворог намагається залучити невмотивовані підрозділи 74 окремої мотострілецької бригади.