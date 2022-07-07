За незаконне отримання коштів ЄС хочуть запровадити кримінальну відповідальність

Липень, 07 в 20:17

Уряд розробляє нову норму Кримінального кодексу України, за якою передбачатиметься відповідальність за незаконні дії з коштами Європейського Союзу.

Зокрема, кримінальна відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій: від протиправного отримання до нецільового використання грошей ЄС. За даними Бюро економічної безпеки, зараз спільно з Міністерством внутрішніх справ України та іншими державними органами узгоджують остаточну редакцію відповідної норми.

– Для визначення кримінальної відповідальності за незаконні операції з коштами Європейського Союзу сьогодні розробляємо нову норму, яку хочемо внести до Кримінального кодексу України. Як варіант, до статті 210-1 Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу, – розповів глава Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник.

За його словами, відповідальність за порушення та вчинення злочинів за цією статтею передбачатиметься як за незаконне отримання коштів, так і за їхню витрату.