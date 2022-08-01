Липень, 31 в 21:20

Колишній керівник адміністрації президента Росії Анатолій Чубайс потрапив до реанімації. Російському політику раптово стало погано, а руки та ноги почали відніматися.

Про це заявила прокремлівська пропагандистка Ксенія Собчак. За її словами, у Чубайса підтвердили синдром Гієна-Барре. Це рідкісне захворювання імунної системи, яке призводить до м’язової слабкості, болю або оніміння, а у важчих випадках – до паралічу.

– Стан нестабільний. Стало погано, раптово почали відніматися руки та ноги, – йдеться у повідомленні.

Собчак заявила, що сам Чубайс стверджує, що його стан – середньої тяжкості, проте стабільний. Синдром Гієна-Барре може виникати через різні причини, серед яких є бактеріальні чи вірусні інфекції. Хворобу могла спровокувати також хірургічна операція.