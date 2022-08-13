Серпень, 13 в 16:34

Країні-агресору Росії загрожує нова епоха застою. Повномасштабна війна проти України та західні санкції ставлять хрест на її економічному розвитку мінімум на 10 років.

Про це розповів економічний оглядач Андрій Яніцький в ефірі марафону на телеканалі FreeДом.

За його словами, ситуація для РФ може ще погіршитися, оскільки поки що задіяні не всі санкції.

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– Перша теза: я б брав горизонт 10 років. Друга теза пов’язана з тим, що застій уже розпочався в Росії. Ми бачимо, як РФ іде в минуле якимись семимильними кроками. Там не працює McDonald’s, не показують голлівудські фільми. Там знову повертаються автомобілі без автоматичної коробки передач, без подушок безпеки. І все частіше лунають пропозиції повністю відокремити свою економіку, зробити її “самодостатньою”. Самодостатніх економік у світі не існує, якщо ми тільки не беремо Північну Корею, – зазначив Яніцький.

За його словами, кремлівський диктатор Володимир Путін, який має величезні статки, можливо, ще не відчув вплив західних санкції. Однак його вже відчувають звичайні жителі РФ, зокрема ті, хто позбувся роботи.

Експерт нагадав, що понад 1 тис. західних компаній пішли з російського ринку, а це все робочі місця. Тисячі працівників були скорочені на підприємствах автомобільної промисловості, тютюнових виробництвах. Скоротилися поставки імпортних товарів, скорочується виробництво продуктів харчування, які вироблялися за західними технологіями.

Яніцький уточнив, що до кінця 2022 року падіння економіки РФ складе близько 10%.

– Для порівняння: падіння економіки України, яку бомблять щодня та 20% якої окуповані, становитиме 30%. І хоча у відносних цифрах Україна “падає” швидше та глибше, але якщо ми візьмемо абсолютні цифри, то це неспівставні збитки. Економіка РФ більша, географічно сама Росія більша. І в абсолютних цифрах Росія звичайно програє, – поінформував експерт.

Він додав, що так званий запас економічної міцності в РФ дозволить їй ще протягом років фінансувати армію та силові структури. Але це не стосується російського населення.

Коментуючи падіння нафтогазових доходів РФ, Яніцький пояснив, що ефект буде відчутний у майбутньому. Адже зараз Європа поступово відмовляється від російських енергоносіїв. І коли європейські країни повністю відмовляться від російського газу, РФ втратить свій основний ринок збуту. Повернутися на нього буде дуже складно, оскільки європейці замістять російське блакитне паливо поставками з інших країн та почнуть переходити на альтернативні джерела енергетики.

– І Росія таким чином себе позбавляє доходів не стільки сьогодні, скільки в майбутньому. Тобто Путін зараз погіршує рівень життя росіян не лише цього покоління, а й кількох наступних поколінь… Ось чому ще на роки затягнеться цей процес впливу санкцій. Він, на жаль, не одномоментний, ми не можемо санкціями зруйнувати економіку РФ просто зараз. Але ми можемо ослабити її на десятиріччя наперед, – наголосив Яніцький.

Він також прокоментував, як виглядатиме нова епоха застою в РФ для звичайних громадян цієї країни. На думку експерта, точного повторення Радянського Союзу чи 1990-х років очікувати не варто, оскільки не весь світ поки що наклав санкції на РФ. Однак якість життя дійсно відчутно знизиться.

– З новими iPhone в Росії точно буде складно. Їх можна буде роздобути лише втридорога за якимись сірими схемами. З новими комп’ютерами – так само: РФ не вміє виробляти сучасні гаджети… Власники сучасних автомобілів зіткнулися в РФ з проблемою нестачі запчастин. І є оголошення на сайтах, де люди готові міняти сучасні авто на квартири. Тобто цінність авто останніх років випуску зросла, тому що ці автомобілі тепер не поставляються в РФ. Елітою будуть люди, які можуть виїжджати за кордон за дипломатичними паспортами. Ми зараз бачимо, як Європа відмовляє росіянам у візах, це закономірний процес і дуже схоже на те, що було в радянські часи, – розповів експерт.

Він уточнив, що економічне розшарування в РФ буде лише зростати, проте збідніння населення не призведе автоматично до зупинки війни чи протестів на вулицях.