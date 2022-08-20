Серпень, 19 в 21:11

Російська Федерація повністю зупинить прокачування газу через Північний потік у період з 31 серпня до 2 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі російської газової корпорації Газпром.

Російський монополіст стверджує, що зупинка транзиту енергоносіїв нібито пов’язана із ремонтом єдиного агрегату. І, за словами російської корпорації, після завершення ремонту подачу газу буде відновлено на рівні 33 млн кубометрів на добу.

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– 31.08.2022 єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 буде зупинено на три доби для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт. Комплекс регламентних робіт згідно з чинним контрактом на технічне обслуговування буде виконано спільно зі спеціалістами компанії Siemens, — йдеться у повідомленні.

Відповідно до технічної документації компанії Siemens, кожні 1000 годин необхідно проводити технічне обслуговування агрегату, яке включає: огляд корпусу на наявність тріщин, вибоїн, деформацій, плям опіків, очищення корпусу; огляд систем олійного забезпечення, повітря, відведення продуктів згоряння газів на наявність протікання, протяжку з’єднань та усунення причин витоків; перевірку працездатності запобіжних клапанів та налаштування системи регулювання витрати повітря.

Джерело: Газпром