У жовтні 2026 року українські сім’ї з дітьми можуть отримувати різні види державної підтримки. Одні виплати призначають після народження дитини, інші залежать від віку дитини, доходів родини або її статусу.

Факти ICTV розповідають, які виплати на дітей діють у жовтні 2026 року, кому вони призначені та скільки можна отримати.

Допомога при народженні дитини

З 1 січня 2026 року допомога при народженні дитини становить 50 тис. грн. Її виплачують одноразово.

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Отримати такі виплати на дітей 2026 може один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає. Якщо народилося двоє або більше дітей, виплату призначають на кожну дитину окремо.

Важливо, що новий розмір стосується дітей, народжених із 1 січня 2026 року. Для дітей, які народилися до цієї дати, діють попередні правила.

Соціальні виплати на дітей до одного року

У 2026 році батьки або інші законні представники можуть отримувати щомісячну допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею одного року.

Розмір виплати становить 7 тис. грн на місяць. Якщо йдеться про дитину з інвалідністю, сума збільшується до 10,5 тис. грн. Право на цю допомогу мають також сім’ї, у яких на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Для жінок, які не мають страхування в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, у 2026 році передбачена допомога 7 тис. грн на місяць.

Зазвичай виплату призначають за 126 календарних днів, це 70 днів до пологів і 56 після них. Якщо пологи були ускладненими або народилося двоє чи більше дітей, післяпологовий період становить 70 днів.

Для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів.

Пакунок малюка

У жовтні продовжує діяти програма Пакунок малюка. Батьки можуть отримати набір речей для новонародженого або грошову компенсацію.

У 2026 році розмір компенсації становить 8 451 грн. Це три прожиткові мінімуми для дітей до шести років.

Нововведення 2026 року дає можливість замовити Пакунок малюка ще до народження дитини, починаючи з 36-го тижня вагітності.

Соціальні виплати на дітей з 1 жовтня за програмою єЯсла

Програма єЯсла призначена для батьків або інших законних представників, які після того, як дитині виповнився рік, вийшли на роботу на повний робочий день.

У 2026 році виплата становить 8 тис. грн на місяць на кожну дитину, а для дитини з інвалідністю — 12 тис. грн.

Допомогу призначають із місяця, що настає після досягнення дитиною одного року, і виплачують до місяця, коли дитині виповнюється три роки включно.

Якщо звернутися протягом шести місяців після виникнення права на виплату, її можуть нарахувати за попередній період відповідно до встановлених правил.

Допомога одиноким матерям

Сума допомоги одиноким матерям не є однаковою для всіх. Її розраховують залежно від доходів сім’ї та віку дитини.

Держава доплачує різницю між прожитковим мінімумом для дитини та середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну людину.

Максимально у 2026 році можна отримати:

2 817 грн — на дитину до шести років;

3 512 грн — на дитину від шести до 18 років;

3 328 грн — на дитину від 18 до 23 років, якщо вона навчається за денною або дуальною формою.

Аліменти на дітей

Мінімальний гарантований розмір аліментів становить половину прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У 2026 році це:

1 408,50 грн — для дітей до шести років;

1 756 грн — для дітей від шести до 18 років.

Верхня межа аліментів становить десять прожиткових мінімумів: 28 170 грн для дитини до шести років та 35 120 грн для дитини від шести до 18 років.

Фактичну суму визначають батьки за домовленістю або суд.

Виплати на дітей з 1 жовтня 2026 року під опікою чи піклуванням

Опікуни та піклувальники дітей, які залишилися без батьківського піклування, можуть отримувати державну допомогу.

Максимальний розмір у 2026 році становить:

7 042,50 грн — на дитину до шести років;

8 780 грн — на дитину від шести до 18 років.

Для дітей з інвалідністю максимальні суми вищі:

9 859,50 грн — до шести років;

12 292 грн — від шести до 18 років.

Якщо дитина вже отримує пенсію, аліменти, стипендію або певні інші виплати, допомогу опікуну можуть зменшити на суму таких надходжень.

Виплати на дітей з 1 жовтня 2026: допомога дітям з інвалідністю

Державна соціальна допомога дітям з інвалідністю продовжує виплачуватися і в жовтні.

Її розмір залежить від віку дитини, встановленої інвалідності та права на надбавку за догляд. У 2026 році базовий розмір, наведений у правилах розрахунку, становить 1 816,50 грн, але фактична виплата може бути більшою залежно від конкретної ситуації.

Виплати багатодітним сім’ям з 1 жовтня

Багатодітні сім’ї отримують 2 100 грн на місяць на третю і кожну наступну дитину.

Виплату призначають до місяця, в якому дитині виповнюється шість років включно. Вона не залежить від доходів або майнового стану сім’ї.

Водночас допомогу не призначають, якщо родина вже отримує базову соціальну допомогу.

Допомога на дітей зі статусом ВПО

Діти зі статусом внутрішньо переміщених осіб можуть отримувати 3 тис. грн на місяць допомоги на проживання.

Із квітня 2026 року виплати на дітей-ВПО призначають незалежно від доходу батьків. При цьому сім’я має відповідати іншим встановленим вимогам, зокрема щодо майнового стану та фактичного проживання дитини.

Для інших категорій ВПО розмір допомоги становить 2 тис. грн на місяць.

Муніципальна няня

Програма Муніципальна няня дає можливість отримати компенсацію за послуги з догляду за дитиною.

У 2026 році компенсацію розраховують із погодинного розміру мінімальної зарплати — 52 грн за годину, але не більш як за 165 годин догляду на місяць. Тому максимальна сума компенсації становить 8 580 грн на місяць. Водночас вона не може бути більшою за фактичну вартість послуг няні.

Програма передбачена для визначених категорій сімей. Зокрема, під час воєнного стану нею можуть скористатися батьки дитини до трьох років, якщо один із них є ВПО, а також окремі сім’ї з дітьми до шести років у місцевостях, де неможливо забезпечити належну роботу дитсадків.

50 тис. грн для дітей, які повернулися в Україну

Серед виплат на дітей під час війни 2026 — це одноразова допомога в розмірі 50 тис. грн. Її можуть отримати діти, які повернулися в Україну після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій.

Програма також поширюється на молодих людей віком 18-23 років, якщо під час депортації, примусового переміщення чи перебування на ТОТ вони були дітьми.

Кошти мають допомогти родині облаштувати дитину після повернення та сприяти її адаптації в Україні.

Які виплати на дітей діють у жовтні 2026

Отже, виплати на дітей з 1 жовтня 2026 року охоплюють кілька різних програм. Серед них:

допомога при народженні;

виплати на догляд за дитиною до року;

єЯсла;

підтримка одиноких матерів;

багатодітних сімей;

дітей-ВПО;

дітей під опікою;

програми для окремих категорій дітей.

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