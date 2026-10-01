Жовтень — середина осені, а до початку холодного періоду залишається дедалі менше часу. У цей період особливої уваги та підтримки потребують люди похилого віку, сім’ї з низькими доходами та інші соціально вразливі категорії населення.

Повномасштабна війна продовжує впливати на життя українців, через що для багатьох родин фінансова підтримка міжнародних гуманітарних організацій залишається важливим джерелом допомоги.

Йдеться передусім про тих, хто втратив житло або заробіток через бойові дії, був змушений залишити домівку, евакуюватися з небезпечних районів чи опинився у складних життєвих обставинах.

Зараз дивляться

У жовтні 2026 року міжнародні організації продовжують реалізовувати вже запущені гуманітарні програми. Окремі фонди також проводять реєстрацію на нові етапи фінансової підтримки.

Водночас зараз більшість таких програм не передбачає автоматичних виплат для всіх охочих. Допомогу насамперед спрямовують людям, які зазнали найбільшого впливу війни та мають потребу у фінансовій підтримці.

Хто може отримати грошову допомогу у жовтні 2026 року, які суми передбачені різними програмами та куди можна звертатися, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Грошова допомога для українців у жовтні 2026 року: хто може отримати

Після оновлення гуманітарних програм навесні 2026 року міжнародні організації значною мірою змістили акцент із масштабних виплат на адресну допомогу конкретним категоріям населення.

Тому сам факт наявності статусу ВПО, пенсіонера або іншої соціально вразливої категорії не означає автоматичного призначення коштів. Для участі потрібно відповідати критеріям певної програми. Під час відбору можуть брати до уваги доходи сім’ї, наслідки війни, місце проживання та інші життєві обставини.

Найчастіше фінансову підтримку отримують:

внутрішньо переміщені особи;

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

багатодітні родини;

жителі прифронтових і деокупованих територій;

люди, які втратили житло або джерело доходу через війну.

Окремі програми спрямовані на самотніх людей похилого віку, сім’ї, де виховуються діти з інвалідністю, одиноких батьків та домогосподарства з низькими доходами.

Залежно від умов конкретної програми виплата може бути одноразовою або здійснюватися протягом кількох місяців. Гроші можуть перераховувати на банківський рахунок або виплачувати через поштові відділення.

Варто також зважати на ризик шахрайства. Представники благодійних організацій не повинні запитувати PIN-код банківської картки, CVV-код чи пароль від інтернет-банкінгу. Якщо під час оформлення нібито гуманітарної виплати людину просять надати такі відомості, це може свідчити про спробу шахрайства.

Грошова допомога з 1 жовтня від Естонської ради у справах біженців

Естонська рада у справах біженців продовжує фінансово підтримувати українців, які найбільше постраждали через війну. Передбачено кілька напрямів допомоги, а її вид залежить від обставин конкретної людини або родини.

Пріоритет у межах програми надають мешканцям прифронтових населених пунктів, територій, де тривають або нещодавно завершилися бойові дії, а також людям, які через війну опинилися у складному становищі.

Під час розгляду звернення можуть враховувати:

проживання поблизу лінії фронту;

нещодавню евакуацію або вимушене переміщення;

пошкодження чи знищення житла;

тривалість перебування у статусі ВПО;

матеріальний стан родини.

Кошти можна витрачати на базові потреби. Серед них — купівля продуктів, ліків, одягу, засобів гігієни та інших необхідних речей.

Для різних категорій передбачені такі суми:

мешканцям прифронтових територій — одноразово 10 800 грн на одну людину;

евакуйованим та людям, які постраждали внаслідок обстрілів, — 12 300 грн на особу;

найбільш вразливим ВПО, які не отримують державних виплат, — 2 000 грн на місяць на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю.

Звернутися по допомогу можна через місцеві громади або дистанційні сервіси, які призначені для мешканців важкодоступних територій. Онлайн-реєстрація наразі закрита. Тому перед зверненням необхідно перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах організації.

Грошова допомога українцям з 1 жовтня 2026 року від Норвезької ради у справах біженців

Норвезька рада у справах біженців (NRC) відкриває реєстрацію на нові етапи програми окремими хвилями. NRC разом з Acted, благодійним фондом Право на захист та іншими партнерами створили Консорціум Єдність.

Фінансування проєкту здійснюється Гуманітарним фондом для України. Підтримку планують спрямовувати людям, які найбільше постраждали від війни. Серед них — переміщені родини та інші вразливі домогосподарства у різних регіонах України.

Допомогу надають у грошовій формі протягом обмеженого періоду. Отримувачі можуть самостійно вирішувати, на які потреби використати кошти. Це може бути оплата оренди житла, купівля продуктів, ліків або інших необхідних речей.

Такий формат дозволяє родинам самостійно визначати першочергові витрати та спрямовувати отримані кошти на найбільш актуальні потреби.

Програма працюватиме у восьми прифронтових областях:

Чернігівській;

Сумській;

Харківській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Херсонській;

Миколаївській.

Грошова допомога від Червоного Хреста у жовтні 2026 року

Український Червоний Хрест за підтримки уряду США виділив 223,8 млн грн на зимову підтримку найбільш вразливих мешканців прифронтових територій. Кошти вже перераховані на Гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики України.

Фінансування спрямували на одноразові виплати у межах державної програми Зимова підтримка. Розмір такої допомоги становить 19 400 грн на одне домогосподарство.

Родини можуть використати отримані гроші для підготовки до холодного сезону. Виплати здійснюватимуть через Пенсійний фонд України із використанням чинних державних механізмів. Заяви приймають до 30 жовтня 2026 року.

Заяву подають до ПФУ, ЦНАПу або до сільської, селищної чи міської ради. Рішення ухвалює Пенсійний фонд, він же перераховує кошти – на банківський рахунок або готівкою через Укрпошту.

Крім того, Товариство Червоного Хреста України продовжує надавати фінансову підтримку за принципом пріоритетності. Насамперед кошти спрямовують людям, які постраждали через війну та перебувають у найбільш складному становищі.

Програми діють у регіонах, які регулярно зазнають російських обстрілів або розташовані неподалік лінії фронту. Це, зокрема, Харківська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Сумська, Чернігівська, Миколаївська та Одеська області.

Фінансова підтримка може бути доступною людям, які постраждали через бойові дії, були евакуйовані з небезпечних районів або належать до соціально вразливих категорій.

Залежно від обставин програма передбачає:

одноразову виплату 10 800 грн для мешканців прифронтових територій;

12 300 грн для людей, евакуйованих із зон бойових дій;

фінансову підтримку власникам житла або майна, пошкодженого через російські обстріли;

допомогу ВПО, які протягом тривалого часу не можуть повернутися додому.

Використовувати отримані кошти люди можуть на власний розсуд. Наприклад, гроші можна спрямувати на продукти, ліки, оренду житла, комунальні послуги або необхідні речі після вимушеного переїзду.

Перед призначенням виплати фахівці оцінюють потреби людини та рівень її соціальної вразливості.

Виплати у жовтні 2026 року від ООН

У 2026 році Управління Верховного комісара ООН у справах біженців змінило формат фінансової підтримки українців. Замість попередньої програми багатоцільової грошової допомоги організація перейшла до більш адресного підходу.

Тепер під час відбору оцінюють не лише формальний статус людини. Також беруть до уваги рівень доходів, наслідки війни та загальні обставини, у яких перебуває домогосподарство.

На фінансову підтримку можуть претендувати, зокрема:

мешканці громад у межах 50 км від лінії фронту;

люди, евакуйовані з небезпечних районів;

громадяни, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів;

найбільш вразливі ВПО;

українці, які після вимушеного переміщення повернулися до своїх домівок.

Розмір допомоги залежить від категорії отримувача:

евакуйованим — 12 300 грн на одну особу одноразово;

людям, які постраждали через російські обстріли, — також 12 300 грн;

найбільш вразливим ВПО — 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю щомісяця;

громадянам, які повернулися до місця постійного проживання, — 10 800 грн, які виплачують протягом трьох місяців.

Для участі у програмі необхідно пройти співбесіду в одному з реєстраційних центрів партнерів УВКБ ООН або скористатися дистанційними електронними сервісами. Перед зверненням варто перевірити чинні умови програми та графік роботи реєстраційних центрів.

Окремо варто звернути увагу на повідомлення про нібито грошову допомогу, які поширюють шахраї. Український Червоний Хрест також закликає громадян обережно ставитися до повідомлень про нібито соціальні та гуманітарні виплати й не переходити за невідомими посиланнями.

Грошова допомога від ЮНІСЕФ у 2026 році

У 2026 році ЮНІСЕФ реалізує чотири види гуманітарної грошової допомоги для сімей із дітьми, які постраждали через війну. Залежно від обставин і потреб домогосподарства кошти можуть надаватися безпосередньо ЮНІСЕФ або через державну систему соціального захисту України.

Серед програм є багатоцільова грошова допомога для сімей, які постраждали внаслідок ракетних ударів або були змушені евакуюватися з прифронтових територій. Якщо сім’я відповідає критеріям, кожному члену домогосподарства виплачують по 12 300 грн. Ця сума розрахована на покриття базових потреб приблизно протягом трьох місяців. Потенційних отримувачів можуть визначати спільно з місцевою владою, після чого ЮНІСЕФ та його партнери перевіряють відповідність критеріям.

Другий вид підтримки передбачений для сімей із дітьми, які безпосередньо постраждали від атак із використанням вибухової зброї, якщо внаслідок цього хоча б один член домогосподарства був поранений або загинув. У такому разі сім’я може отримати одноразово 16 700 грн. Виплата надається в межах роботи із захисту дітей і може поєднуватися з психологічною та психосоціальною допомогою. Такі сім’ї зазвичай визначають фахівці із захисту дітей або соціальні працівники, які працюють із конкретним випадком.

Третій напрям стосується сімей, які опинилися у кризовій ситуації через тривалі перебої з базовими послугами після атак на критичну інфраструктуру. Йдеться про проблеми з електропостачанням, опаленням або водопостачанням. У межах цієї програми передбачена виплата 4 100 грн на кожну особу, яка відповідає критеріям. Допомога зазвичай організовується через місцеві органи соціального захисту. Відкритої онлайн-реєстрації на неї ЮНІСЕФ не проводить, а інформацію про населені пункти, де запускається програма, повідомляють місцеві органи влади.

Четвертий вид допомоги — зимова грошова виплата. ЮНІСЕФ підтримує урядову програму, яка має допомогти вразливим сім’ям підготуватися до холодного періоду та покрити додаткові витрати на опалення, паливо, комунальні послуги й теплий одяг.

У зимовому сезоні 2026-2027 років домогосподарствам, які відповідають вимогам програми, передбачена одноразова виплата 19 400 грн.

Щоб претендувати на зимову виплату, домогосподарство має одночасно відповідати двом умовам.

Перша — сім’я повинна проживати у громаді, розташованій у межах 0-20 км від лінії фронту. Програма охоплює громади у восьми областях: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Запорізькій.

Перевірити, чи входить ваша громада до відповідного переліку, можна за посиланням.

Друга умова — сім’я повинна відповідати щонайменше одному критерію вразливості. Загалом передбачено 11 таких категорій.

До них належать сім’ї, які отримують підтримку через інвалідність члена родини або дитини, сім’ї з дітьми в альтернативних формах догляду, неповні та багатодітні сім’ї. Право на допомогу також мають внутрішньо переміщені сім’ї, які отримують державну підтримку, а також домогосподарства, яким призначені житлові субсидії або пільги на оплату комунальних послуг.

Навіть якщо домогосподарство відповідає обом критеріям, для отримання зимової грошової допомоги потрібно подати заявку.

Звернутися можна до:

відділення Пенсійного фонду України;

центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

органу місцевої влади.

Виплати фінансує ЮНІСЕФ, а здійснює їх уряд України, зокрема Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України та Пенсійний фонд України.

Які виплати можна отримати у жовтні 2026 року від Карітас

Карітас Україна продовжує реалізовувати програми допомоги для людей, які найбільше постраждали внаслідок повномасштабної війни.

У 2026 році Карітас України реалізує програму грошової допомоги за пріоритетами (UCT). Вона призначена для найбільш вразливих домогосподарств і допомагає покривати базові потреби. Кошти можна використовувати на продукти харчування, медикаменти та лікування, комунальні послуги й опалення, а також інші першочергові витрати.

Допомогу за цією програмою можуть отримати, зокрема, внутрішньо переміщені особи, люди похилого віку, люди з інвалідністю, важкохворі, багатодітні родини, а також домогосподарства, які проживають у прифронтових і деокупованих громадах.

Реєстрація може проходити в офісі Карітасу, через мобільну бригаду або дистанційно. Після цього перевіряють, чи відповідає домогосподарство критеріям програми та встановленим пріоритетам. Якщо право на допомогу підтверджено, кошти надходять на банківську картку або виплачуються через Укрпошту.

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