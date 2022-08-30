Серпень, 29 в 23:57

У Російській Федерації прогриміли вибухи у Бєлгородській області. За даними Telegram-каналів, було чути щонайменше два потужних вибухи.

– У Бєлгородській області було чутно два вибухи. Оскільки запусків звідти не зафіксовано, цілком імовірно, що може бути бавовна. Інформація уточнюється, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

За непідтвердженою інформацією, на залізничному вокзалі у Бєлгороді зібрався натовп. Місцеві жителі повідомляють про “гучні хлопки” в районі аеропорту.