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Факти / Світ / Росія

Ймовірно знову “бавовна”: у Бєлгородській області прогриміли вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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вибух

У Російській Федерації прогриміли вибухи у Бєлгородській області. За даними Telegram-каналів, було чути щонайменше два потужних вибухи.

– У Бєлгородській області було чутно два вибухи. Оскільки запусків звідти не зафіксовано, цілком імовірно, що може бути бавовна. Інформація уточнюється, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

За непідтвердженою інформацією, на залізничному вокзалі у Бєлгороді зібрався натовп. Місцеві жителі повідомляють про “гучні хлопки” в районі аеропорту.

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