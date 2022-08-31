5 країн ЄС вимагають ухвалити “національні заходи” для зменшення числа росіян в їх країнах

Серпень, 31 в 13:41

Східні країни ЄС, які межують з РФ, хочуть ухвалити “національні заходи”, щоб зменшити число російських громадян, які в’їжджають у їхні країни і Шенгенську зону, якщо Євросоюз не домовиться про колективний підхід.

Про це йдеться у спільній заяві країн.

Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва вимагають від Єврокомісії запровадити “відповідні заходи щодо віз”, які “рішуче зменшать потік російських громадян до Європейського Союзу та Шенгенської зони”.

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– Допоки такі заходи не будуть введені на рівні ЄС, ми розглянемо можливість встановлення тимчасових заходів на національному рівні для вирішення неминучих проблем громадської безпеки, пов’язаних зі збільшенням потоку російських громадян через наші кордони, – йдеться у заяві.

Близько 700 тис. росіян в’їхали в п’ять країн з початку повномасштабної війни РФ в Україні. Більшість із них – туристи, які використовують прикордонні країни як ворота для поїздки на відпочинок до західних країн ЄС.

У заяві підкреслюється необхідність збереження “винятків для дисидентів, а також інших гуманітарних випадків”.

– Нам потрібно продовжувати підтримувати опонентів путінського режиму та надавати їм можливість залишити Росію, – зазначають країни.

За відсутності консенсусу щодо заборони міністри закордонних справ намагатимуться на зустрічі у Празі домовитися про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Москвою 2007 року. Також країни домагатимуться здорожчання російських віз, збільшення кількості підтверджувальних документів. Це, на думку країн, призведе до довшого часу очікування.

П’ять країн заявили, що це призупинення є “необхідним першим кроком”, але це не завадить їм шукати більш суворих заходів для зменшення кількості росіян, які в’їжджають у їхні країни.

Джерело: Financial Times