Жодна європейська країна не застрахована від візитів військових злочинців РФ – Зеленський

Серпень, 29 в 20:41

Жодна європейська країна не застрахована від візитів російських військових злочинців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на 17-му Стратегічному форумі у Словенії.

– Коли ми говоримо про це, маємо на увазі не тільки тих, хто обіймає високі посади в російській ієрархії. Йдеться про тисячі різних людей з паспортом громадянина Росії, – сказав Зеленський, перерахувавши всіх причетних до забезпечення російської армії: інженери, представники спецслужб, пропагандисти тощо.

Президент також згадав громадян РФ, які мовчать про злочини в Україні, не протестують та не боряться, навіть коли перебувають у повній безпеці у Європі.

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Зеленський наголосив. що європейським країнам необхідно запровадити повне ембарго на всі відносини з країною-агресором, оскільки одного разу російські туристи “отримають наказ і стануть зовсім не туристами”.

– Так не має бути. Всі у Європі повинні від цього захищатися. Російський терор – це однакова загроза для всіх нас. Хто не бореться проти терору, той підтримує його та поділяє відповідальність за всі його наслідки, – додав він.

Крім цього, президент переконаний, що втома від війни в Україні є великим ризиком для всього світу, оскільки Росія – це стратегічна проблема, і її треба вирішувати.

– Ми всі боїмося втоми від війни, і Росія має певні успіхи на цьому напрямі. Ми говоримо про ціни на газ, ціни на енергоносії. Це те, чого Росія добивалася: ось вам через війну ціни на газ. Через війну – ось вам ціни на нафту, через війну – ось вам голод, – сказав він.

Водночас, говорячи про боротьбу українців, Зеленський додав: не можна втомитися від боротьби за своє життя.