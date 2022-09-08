Вересень, 08 в 12:01

Російські окупанти скаржаться на своїх командирів та хочуть відмовитися від них.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова солдата РФ, оприлюднена Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Загарбник розповів дружині, що внаслідок атаки його побратими отримали осколкові поранення у шию, плечі та ноги. Водночас командир батальйону сховався.

Зараз дивляться

– Уяви, цей пі*арас, дрон прилетів і гранату кинув на танк пацанів. А вони без командира поїхали. Командир батальйону сховався у підвалі, на*уй, у якомусь. Усі наші хочуть відмовитись від командира. Тому що він безмізкий, він артилерист, він не танкіст і йому по*уй на особовий склад. Пацанів поранило, а він навіть, бл*ть, нічого не спитав про них. Навіть по радійці не доповів, як вони, живі – не живі, – розповів окупант.

Крім цього, росіянин поскаржився на несправний танк та зізнався, що не хоче їхати на першу лінії фронту.

– У нас танк перестав стріляти. Зараз заряд-снаряд у стволі. Головне, щоб не в’ї*ало, а то ми зараз теж у такому місці, де укропівська арта стоїть, артилерія на*уй. Зараз почують і по нас почнуть єба*ити, – додав загарбник.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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