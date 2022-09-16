Чергова “бавовна” у РФ: Валуйки на кілька годин залишились без світла

Вересень, 16 в 7:47

Уночі 16 вересня в місті Валуйки Бєлгородської області РФ та довколишніх селах після вибухів зникло світло, а також спалахнули будинки та машини.

Губернатор регіону В’ячеслав Гладков поспішив звинуватити в обстрілі Збройні сили України, хоча місцеві жителі повідомляли про запуск ракет.

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Близько четвертої ранку енергетики відновили електропостачання у Валуйках та селах довкола після пошкодження підстанції.

У момент прильоту снарядів, яких люди нарахували понад 20, загорілися вісім приватних житлових будинків та три машини.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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