Масове поховання в Ізюмі та вимоги МАГАТЕ до Росії залишити ЗАЕС: що відбувається на 205-й день війни (онлайн)

МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою від Росії негайно вивести війська з ЗАЕС.

Федеративна Республіка Німеччина оголосила про плани передати Україні ще дві РСЗВ Mars ІІ та 50 бронемашин типу Dingo.

Президент РФ Володимир Путін вперше за час війни в Україні зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Білий дім закликав Сі Цзіньпіна не мати з Путіним справ.

Росія вдарила по інфраструктурних об’єктах Кіровоградської області та по Кривому Рогу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом у Київ та запевнила, що Україну отримає підтримку на шляху до Євросоюзу та у війні з РФ.