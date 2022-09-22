Мобілізація в РФ не змінить хід війни в Україні, але може вплинути на її динаміку – військовий експерт

Вересень, 21 в 21:49

Мобілізація в РФ не вирішить багатьох проблем армії Росії у війні проти України, але може змінити її динаміку.

Таку думку висловив військовий спеціаліст аналітичного центру безпеки CNA у Вашингтоні Майкл Кофман.

– Я не сказав би, що це (мобілізація. – Ред.) може змінити долю Росії у війні. Доступність сил і людських ресурсів мають значення, тому наслідки можуть бути різними, – написав він у Twitter.

Кофман упевнений, що протягом усієї війни у ​​ЗС РФ спостерігався структурний дефіцит кадрів, що призводило до проблем із набором, утриманням та ротацією.

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На думку експерта, першим і важливішим наслідком є ​​не мобілізація, а запровадження політики, за якої службові контракти продовжено на невизначений термін, право на відмову призупинено. Також ухвалені нові кримінальні заходи для забезпечення того, що де-факто є наслідком воєнного часу.

– Першим обмеженням на мобілізацію, найімовірніше, буде пропускна спроможність – система має закликати, навчати, годувати, споряджати тощо. Отже, цифра Шойгу в 300 тис., найімовірніше, умовна, а фактична мобілізація протікає як обмежений та поетапний процес, – зауважує експерт.

Він вважає, що Росії не вдасться за кілька місяців мобілізувати стільки солдатів.

– Мобілізація є примусовим процесом практично, та економічно руйнівним. Це також залежить від того, як росіяни вирішать реагувати, – повідомляє Кофман.

Він зазначає, що здатність Росії провести часткову мобілізацію неясна, так само як і час, який буде потрібний для отримання результатів, і те, як росіяни відреагують на це.