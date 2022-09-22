Мобілізація в РФ не змінить хід війни в Україні, але може вплинути на її динаміку – військовий експерт
Мобілізація в РФ не вирішить багатьох проблем армії Росії у війні проти України, але може змінити її динаміку.
Таку думку висловив військовий спеціаліст аналітичного центру безпеки CNA у Вашингтоні Майкл Кофман.
– Я не сказав би, що це (мобілізація. – Ред.) може змінити долю Росії у війні. Доступність сил і людських ресурсів мають значення, тому наслідки можуть бути різними, – написав він у Twitter.
Кофман упевнений, що протягом усієї війни у ЗС РФ спостерігався структурний дефіцит кадрів, що призводило до проблем із набором, утриманням та ротацією.
На думку експерта, першим і важливішим наслідком є не мобілізація, а запровадження політики, за якої службові контракти продовжено на невизначений термін, право на відмову призупинено. Також ухвалені нові кримінальні заходи для забезпечення того, що де-факто є наслідком воєнного часу.
– Першим обмеженням на мобілізацію, найімовірніше, буде пропускна спроможність – система має закликати, навчати, годувати, споряджати тощо. Отже, цифра Шойгу в 300 тис., найімовірніше, умовна, а фактична мобілізація протікає як обмежений та поетапний процес, – зауважує експерт.
Він вважає, що Росії не вдасться за кілька місяців мобілізувати стільки солдатів.
– Мобілізація є примусовим процесом практично, та економічно руйнівним. Це також залежить від того, як росіяни вирішать реагувати, – повідомляє Кофман.
Він зазначає, що здатність Росії провести часткову мобілізацію неясна, так само як і час, який буде потрібний для отримання результатів, і те, як росіяни відреагують на це.
– Мобілізація пов’язана зі значними політичними ризиками та недоліками для Москви, але вона може збільшити здатність Росії витримати цю війну більшою мірою, ніж змінити її результат, – додає аналітик.