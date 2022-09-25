Як може виглядати ядерний удар РФ та куди цілитиметься Кремль – аналітика AFP

Вересень, 25 в 19:43

Погроза диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні викликала глибоку дискусію на Заході щодо того, як він відповість.

— Ті, хто намагається шантажувати нас ядерною зброєю, повинні знати, що вітер може повернути і в їхній бік. Це не блеф, – сказав Путін.

Але аналітики не впевнені, що Путін хоче першим використати ядерну зброю після того, як США скинули бомби на японські міста у 1945 році.

Журналісти французької агенції AFP поговорили з кількома експертами та офіційними особами про можливі сценарії того, що може статися, якщо Росія вирішить застосувати ядерну зброю.

Зараз дивляться

Як може виглядати російський ядерний удар?

Аналітики кажуть, що Москва, найімовірніше, розгорне одну або кілька тактичних або бойових ядерних бомб.

Це стрілецька зброя потужністю від 0,3 до 100 кілотонн у порівнянні з 1,2 мегатоннами найбільшої стратегічної боєголовки США або 58-мегатонної бомби, випробуваної Росією в 1961 році.

Тактичні бомби створені для обмеженого впливу на полі бою на відміну від стратегічної ядерної зброї, яка призначена для боротьби та перемоги у повній війні.

Але слова маленький і обмежений відносні: атомна бомба, скинута США на Хіросіму в 1945 році, мала потужність лише 15 кілотонн.

Куди могла би цілитися Москва?

Аналітики кажуть, що метою Росії в разі застосування тактичної ядерної бомби в Україні було б змусити її здатися або підкоритися переговорам, а також розділити західних прихильників країни.

Військовий експерт із програми міжнародної безпеки CSIS у Вашингтоні Марк Канчіан каже, що Росія, найімовірніше, не використовуватиме ядерну зброю на лінії фронту. За його словами, щоб захопити 32 км території, може знадобитися 20 невеликих ядерних бомб — це незначна перевага за величезних ризиків застосування ядерної зброї.

Натомість Москва могла б надіслати сильний сигнал і уникнути значних втрат, підірвавши ядерну бомбу над водою або високо над Україною, щоб створити електромагнітний імпульс, який виведе з ладу електронне обладнання.

Або ж Путін може обрати більші руйнування та смерть й атакувати українську військову базу або вдарити по міському центру, як-от Києву, спричинивши масові втрати та, можливо, вбивши політичне керівництво країни.

— Такі сценарії, ймовірно, були б спрямовані на розкол альянсу НАТО та глобального консенсусу проти Путіна, — вважає колишній експерт з ядерної політики Білого дому Джон Вольфсталь.

Він додав, що незрозуміло, чи матиме такий крок успіх, і чи не буде це розглядатися не як рішучість, а як відчай.

Чи повинен Захід відповісти ядерною зброєю?

Захід залишається неоднозначним щодо того, як він відповість на тактичний ядерний удар, і вибір є складним. Сполучені Штати та НАТО не хочуть здаватися слабкими перед неявною ядерною загрозою.

Водночас, вони хотіли б уникнути можливості того, що війна в Україні, яка не є членом НАТО, може перерости у ширшу, руйнівну глобальну ядерну війну.

Експерти кажуть, що у Заходу не буде іншого виходу, як відповісти, і що відповідь має надійти від НАТО як групи, а не Сполучених Штатів окремо.

— Будь-яка відповідь повинна забезпечити як те, що військова ситуація для Путіна не покращилася внаслідок такого удару, так і те, що його політичне, економічне та особисте становище внаслідок цього постраждало, – сказав Вольфшталь.

Сполучені Штати розмістили близько 100 одиниць власної тактичної ядерної зброї в країнах НАТО і можуть відповісти подібним чином проти російських військ. Це продемонструвало б рішучість і нагадало б Москві про небезпеку її дій, вважає Метью Кроніг з Atlantic Council.

Однак, за його словами, це також може спровокувати російську ядерну відплату, що підвищить ризик більшого ядерного обміну та подальшої гуманітарної катастрофи.

Інший ризик полягає в тому, що деякі члени НАТО можуть відмовитися від ядерної відповіді, підігруючи Путіну, який хоче послабити Альянс.

Дати Україні можливість напасти на Росію?

Деякі експерти припускають, що ефективнішою відповіддю на російську ядерну атаку буде зростання військової та дипломатичної підтримки України і постачання Києву більшої кількості летальної зброї для атак на РФ.

— Використання ядерної зброї Росією може дати можливість переконати країни, які досі не бажали — наприклад, Індію та, можливо, навіть Китай — взяти участь у посиленні санкцій, — сказав Кроніг.

Крім того, США могли б запропонувати Україні літаки НАТО, батареї протиракет Patriot і THAAD, а також ракети великої дальності ATACMS, які могли б використовуватися українськими силами для ударів углиб Росії.