Призведе до загибелі та поранень понад 90 млн людей: вчені про застосування ядерної зброї

Вересень, 26 в 13:38

Росія ще у період Радянського Cоюзу створила і зберігає великий арсенал тактичної ядерної зброї.

Некомерційна організації Union of Concerned Scientists зі США зазначає, що початкова думка полягала в тому, що використання ядерної зброї на полі бою давало лідерам можливість завдати вирішального удару, який міг би запобігти поразці.

При цьому не використовуючи найбільш потужної ядерної зброї, яка в разі контратаки може призвести до “ядерного обміну, який приведе до кінця цивілізації”,

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Водночас, на своєму вебсайті організація називає таке припущення хибним і небезпечним.

— Тактична ядерна зброя… вносить більшу неоднозначність, підвищуючи ймовірність того, що країна може подумати, що їй вдасться уникнути обмеженої атаки, – заявили в організації.

Деякі аналізи підтверджують цю теорію, але реальність, ймовірно, далека від цього.

— Військові ігри США передбачають, що конфлікт із застосуванням тактичної ядерної зброї швидко вийде з-під контролю. Згідно з моделюванням російсько-американського конфлікту Прістонським університетом, застосування тактичної ядерної зброї передбачає швидку ескалацію, яка призведе до загибелі та поранень понад 90 млн людей, – йдеться у повідомленні вчених з Union of Concerned Scientists.

Відповідаючи на погрозу Путіна минулого тижня, Міжнародна кампанія за скасування ядерної зброї (ICAN) каже, що Європа 2022 року є більш небезпечним місцем для використання ядерної зброї, ніж Японія 1945 року, у якої було менше населення та яка була відносно ізольованою.

— У сьогоднішній Європі один ядерний вибух, ймовірно, уб’є сотні тисяч мирних жителів і поранить ще більше; радіоактивні опади можуть забруднити великі території в багатьох країнах, – йдеться на сайті ICAN.

Там зазначають, що в разі ядерного удару, служби екстреної допомоги не зможуть ефективно реагувати, а широка паніка спровокує масові переміщення людей і серйозні економічні зриви. Більше ніж один вибух – завдасть ще більше руйнувань.