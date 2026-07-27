З 1 серпня 2026 року в Україні набудуть чинності важливі зміни, які стосуватимуться мільйонів громадян. Серед них – продовження воєнного стану та мобілізації, нові виплати, зміни у військовому обліку та багато іншого.

Усі нововведення, про які варто знати українцям, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

На який термін продовжили воєнний стан і мобілізацію в Україні

Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні діятимуть із 05:30 2 серпня 2026 року ще 90 діб, до 31 жовтня 2026 року.

Зараз дивляться

Відповідні законопроєкти президент вніс до Верховної Ради 13 липня, після чого їх підтримав парламент.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації 24 липня. Інформація про підписання законів №4928-ІХ та №4929-ІХ опублікована у картках відповідних законопроєктів на сайті Верховної Ради.

Як ветеранам отримати до 95 тис. грн від Червоного Хреста

Українські ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тис. грн цільової допомоги від Червоного Хреста.

Для цього необхідно подати заяву, а виплати надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року.

Отримані кошти можна використати для облаштування житла та придбання спеціальних засобів, які допоможуть ветеранам вести більш самостійне й комфортне життя.

Зокрема, програма передбачає 26 видів техніки та адаптаційних засобів на вибір, серед яких смартфони з функцією озвучування екрана, адаптивна побутова техніка, спеціальні навігаційні системи та інші пристрої для людей із порушеннями зору.

Як подати заяву

Подати заяву на отримання допомоги можна:

особисто;

через уповноваженого представника;

поштою;

онлайн до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть звернутися за місцем свого фактичного проживання.

Виплати до Дня Незалежності: що відомо про разову допомогу

Пенсіонерам, а також одержувачам житлових субсидій і пільг, які не проходять військову службу, виплати до Дня Незалежності-2026 нададуть у серпні разом із пенсією, субсидією або пільгою.

Ветеранам війни, які нині проходять військову службу, кошти перерахують на рахунки військових частин, установ або організацій за місцем служби.

У Пенсійному фонді рекомендують військовослужбовцям перевірити, чи є в кадрових документах інформація про їхній статус ветерана війни.

Кому потрібно подати заяву

Якщо людина має право на виплату, але не перебуває на військовій службі та не отримує пенсію, житлову субсидію або пільги, їй необхідно самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Заяву можуть подати громадяни, які набудуть права на допомогу до 24 серпня, але не отримають її до 1 жовтня 2026 року. У такому разі Пенсійний фонд має здійснити виплату до 1 листопада.

Які документи потрібні

Заява подається у довільній формі. У ній необхідно зазначити:

реквізити документа, що посвідчує особу;

номер банківського рахунку (IBAN);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

реквізити посвідчення, яке підтверджує право на виплату.

До заяви потрібно додати копії паспорта та посвідчення, що підтверджує відповідний пільговий статус. Під час особистого звернення необхідно також пред’явити оригінали документів.

Що передбачає Закон про нотифікацію косметики

Із 3 серпня 2026 року в Україні завершиться перехідний період до нових правил обігу косметичної продукції, які гармонізовані зі стандартами Європейського Союзу.

Відтепер виробники, імпортери та продавці повинні працювати за вимогами Технічного регламенту, а нова косметика зможе потрапити на ринок лише після проходження процедури нотифікації.

Головне нововведення полягає в тому, що перед продажем нової косметичної продукції інформацію про неї необхідно внести до державної системи. Під час нотифікації подаються відомості про склад засобу, виробника та відповідальну особу.

Контроль за виконанням нових вимог здійснюватиме Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Водночас, якщо косметичну продукцію ввели в обіг до 3 серпня 2026 року, її дозволено реалізовувати до закінчення строку придатності.

Однак бізнес повинен мати документи, які підтверджують дату закупівлі або введення товару в обіг. Насамперед це накладні, договори з постачальниками та інші первинні документи.

Виробникам та імпортерам необхідно підготувати технічну документацію, провести оцінку безпечності продукції та пройти процедуру нотифікації.

Магазинам і дистриб’юторам варто перевірити документи на товарні залишки та переконатися, що нова продукція відповідає вимогам законодавства.

Які ризики у разі порушення

Після 3 серпня 2026 року продаж косметики, яка повинна пройти нотифікацію, але не пройшла її, вважатиметься порушенням технічного регламенту. Також проблеми можуть виникнути у підприємців, які не зможуть підтвердити походження товару під час перевірки.

Попри побоювання бізнесу, нові правила не означають масового закриття магазинів. Їхня мета полягає у наближенні українського ринку косметики до європейських стандартів безпеки та якості.

На скільки подорожчає проїзд у Kyiv City Express

Із 22 липня вартість проїзду у Kyiv City Express зросла майже вдвічі. Залежно від способу оплати квиток коштуватиме від 30 до 37 грн.

Зокрема, після підвищення тарифів вартість проїзду становить:

30 грн – у застосунках Укрзалізниця та Київ Цифровий;

34,20 грн – під час оплати через валідатори або термінали Київ Цифровий;

36,70 грн – у терміналах самообслуговування Укрзалізниці;

37 грн – у касах та у роз’їзного касира.

В Укрзалізниці наголошують, що всі пільги для пасажирів залишаються чинними. Студенти й надалі можуть купувати квитки зі знижкою через застосунок, а ветерани та пенсіонери оформлюватимуть безкоштовні проїзні документи у касах.

Також компанія працює над запровадженням проїзних абонементів, які дозволять постійним пасажирам економити на щоденних поїздках.

В УЗ пояснили, що рішення про підвищення тарифів пов’язане зі зростанням витрат на ремонт і утримання рухомого складу, оплату електроенергії та забезпечення роботи міської електрички. Крім того, у компанії зазначають, що Київ із 2021 року не компенсує перевезення пільговиків, а заборгованість столиці вже перевищила 10 млн грн.

Раніше найдешевший квиток у застосунку коштував 15 грн, тоді як після перегляду тарифів мінімальна ціна становить 30 грн, тобто проїзд подорожчав удвічі. Це найбільша зміна вартості проїзду в Kyiv City Express за останні роки.

Водночас в Укрзалізниці анонсували запуск проїзних абонементів для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою.

Як у серпні переглянуть статус критично важливих підприємств

У серпні в Україні відбуватиметься перегляд статусу критично важливих підприємств за новими правилами. Відповідні зміни запроваджено постановою Кабінету міністрів України від 1 липня 2026 року №862, яка внесла зміни до постанови №692.

Підприємства, які отримали статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям та подати необхідні документи.

Зокрема, до 10 серпня вони повинні надати довідку про середню заробітну плату працівників і податкову звітність за останній календарний місяць.

Таким чином, бізнесу варто якнайшвидше перевірити відповідність новим вимогам та підготувати пакет документів.

Для підтвердження статусу тепер недостатньо відповідати одному критерію. Підприємства мають документально підтвердити відповідність галузевим показникам, серед яких кількість працівників, обсяги діяльності, сплата податків, наявність матеріально-технічної бази, виконання державних замовлень, а також належне ведення військового обліку.

Крім того, критерії продовжують оновлюватися, тому компаніям рекомендують регулярно перевіряти зміни та актуальність документів.

Особливу увагу приділятимуть бронюванню працівників. Із 1 вересня 2026 року зарплата заброньованих працівників має становити не менше трьох мінімальних зарплат. Недотримання цієї вимоги може стати підставою для втрати статусу критично важливого підприємства.

Державне стимулювання індустріальних парків: скільки прийматимуть заяви

До 15 серпня 2026 року триває прийом заявок на державне стимулювання індустріальних парків у межах політики Зроблено в Україні. Подати документи можна через банки-партнери: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк.

Зазначається, що держава надає підтримку на умовах співфінансування: 50/50, а для прифронтових і деокупованих територій діє пільговий механізм 80/20. Крім того, для індустріальних парків, пошкоджених через російські обстріли, держава компенсує до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн на один парк.

Для отримання фінансування заявник має протягом трьох років ввести в експлуатацію щонайменше 5 тис. кв. м промислової нерухомості та залучити не менше двох виробничих підприємств.

За даними уряду, кожна гривня державної підтримки дозволяє залучити 5-6 грн приватних інвестицій. Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках уже збудували або будують 37 заводів, а державне стимулювання отримали 22 індустріальні парки, у межах яких реалізують 56 інвестиційних проєктів на загальну суму 1,8 млрд грн.

Військовий облік через Резерв+: що зміниться з 1 серпня

До 31 липня юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік онлайн через застосунок Резерв+. Це дозволяє пройти обов’язкову процедуру дистанційно, без відвідування ТЦК та СП, черг і паперових документів.

Водночас із 1 серпня 2026 року онлайн-постановка на військовий облік через Резерв+ стане недоступною. Після цієї дати стати на облік можна буде лише особисто в ТЦК та СП або автоматично після досягнення 18 років.

Щоб оформити військовий облік через Резерв+, потрібно оновити або встановити застосунок, авторизуватися через BankID, обрати функцію Стати на облік, перевірити дані та підтвердити запит. Після його опрацювання в застосунку з’явиться Резерв ID зі статусом Призовник.

У Міністерстві оборони наголошують, що постановка на військовий облік не означає призов на військову службу. Вона потрібна для отримання військово-облікового документа, який може знадобитися під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів і отримання державних послуг.

Підвищення тарифів Укрзалізниці: коли набудуть чинності

З 1 серпня 2026 року очікується перший етап підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці в межах України.

Зокрема, вартість перевезень планують збільшити на 30%, а також – уніфікувати тарифи на перевезення порожніх вагонів.

Це має замінити чинну систему, за якої тариф залежить від того, який вантаж перевозився у вагоні раніше, та зробити такі перевезення беззбитковими.

Водночас рішення щодо другого етапу індексації тарифів, запланованого з 1 січня 2027 року, ухвалюватимуть окремо.

Пакунок школяра: як подати заявку на отримання допомоги 5000 грн

Також у серпні 2026 року батьки майбутніх першокласників знову зможуть подати заявку на отримання 5 000 грн за державною програмою Пакунок школяра. Одноразова допомога призначена для підготовки дитини до школи: кошти можна витратити на канцелярське приладдя, одяг, взуття, рюкзак та інші необхідні речі.

Міністерство соціальної політики підтвердило, що програма продовжується і цього року. Допомогу можуть отримати родини, чиї діти є громадянами України та зараховані до першого класу у 2026/2027 навчальному році, зокрема сім’ї внутрішньо переміщених осіб.

Як подати заявку на Пакунок школяра

Подати заяву на отримання 5 000 грн можна до 1 листопада 2026 року:

через застосунок Дія;

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Виплата призначається одному з батьків або законному представнику дитини. Водночас допомога не надається дітям, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему АІКОМ. Заклад освіти вносить або оновлює дані про дитину та одного з батьків, після чого інформацію перевіряє Пенсійний фонд України.

Після завершення верифікації даних Пенсійний фонд розпочне нарахування та виплату одноразової допомоги.

Безкоштовне навчання з кібербезпеки: хто зможе взяти участь у програмі

В Україні з 1 серпня 2026 року стартує експериментальна державна програма, у межах якої дві тисячі людей з інвалідністю I та II групи, зокрема ветерани та ветеранки, зможуть безкоштовно пройти навчання з кібербезпеки. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.

Програму розробило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності. Вона триватиме два роки та має на меті допомогти людям з інвалідністю здобути сучасну професію й знайти роботу після завершення навчання.

За словами міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна, напрям кібербезпеки обрали через високий попит на фахівців, конкурентний рівень оплати праці та можливість працювати дистанційно.

Учасникам програми не лише оплатять навчання, а й забезпечать психологічний супровід протягом усього курсу. Однією з головних умов реалізації проєкту є подальше працевлаштування випускників.

Програма покликана розширити можливості працевлаштування для людей з інвалідністю, адже нині, за даними Міністерства соціальної політики, працюють менш ніж 18% осіб з інвалідністю I та II групи.

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